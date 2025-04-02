Olay yerinden faile kriminal iz peşinde

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Temelleri 1910 yılında atılan Kriminal Daire Başkanlığı, adli vakaları uluslararası standartlarda bilimsel yöntemlerle aydınlatıyor. Başkanlığa bağlı 10 bölge laboratuvarında bulunan Kimyasal İnceleme Şube Müdürlükleri’nden biri de Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü Kimyasal İnceleme Şube Müdürlüğü. Kimyasal İnceleme Şube Müdür Vekili Başkomiser Zeynep Kalkan, laboratuvarda adli vakaların çözümünde olay yerinden toplanan bulguların kapsamlı analizlere tabi tutulduğunu söyledi. Kalkan, “Bulgular, olay yerinde toplandığında tek başına bir anlam ifade etmeyebilir. Ancak benzer bir bulgu ile karşılaştırıldığında, adli vakaların çözümü için önemli ipuçları sağlayabilir” ifadelerini kullandı.

ORMANDAKİ CİNAYET...

Ormanlık alanda bulunan bir ceset üzerinden cinayet vakasını aydınlatmak için yapılan toprak inceleme çalışmasına örnek veren Kalkan, şöyle devam etti: “Ormanlık alandan olay yeri inceleme ekipleri bir toprak numunesi alır, aynı zamanda şüphelinin aracının lastiğinden de bir toprak numunesi alır. Bu iki numune burada karşılaştırılarak analize tabi tutulur ve hangi kimyasal yapıda olduğundan başlayarak ‘benzer ya da farklıdır’ şeklinde sonuç verilir. Hazırlanan rapor olayın çözülmesine katkı sağlar.”

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Sahte alkol, uyuşturucu madde ve patlayıcı analizleri de yapıldığını aktaran Kalkan, “Bir bombalı eylem gerçekleştirildiğinde patlayıcıyı güçlendirmek için materyaller eklenebiliyor. Bu bir bilye de olabilir. Bilyenin üzerindeki kalıntıdan tespit yapılabiliyor” dedi.

ATIŞ ARTIĞIYLA ŞÜPHELİ TESPİTİ

Laboratuvarda toprak karşılaştırma analiziyle, alkol ve metal analizi, boya, kumaş ve lif incelemeleri, cam karşılaştırma analizleri ve ateşli silahlarla gerçekleştirilen olayların tespitinde kullanılan atış artıkları incelemeleri yapıldığını belirten Kalkan, ateşli silahlarla gerçekleşen olaylarda, merminin içerisindeki atış artığı denilen parçacıkların etrafa bulaştığını ve bu parçacıkların şüpheli kişilerin ellerine geçtiğini söyledi. Olay yeri uzmanlarının transfer kitleri ile topladığı, gözle görülemeyen bu parçacıkların laboratuvara getirildiğini ifade eden Kalkan, “Burada atış artığı varlığı tespit edilerek sonuçlar soruşturma birimlerine gönderilir. Uzmanın amacı ateş eden kişiye ulaşmaktır” diye konuştu.

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ALTIN BİLEZİKTE ‘ALTIN’ ORAN

Metal analizi başlığı altında, soruşturmacı birimlerce altın ya da sahte altın şüphesiyle gelen bulgular da olabileceğini anlatan Kalkan, metal analizi çalışmalarına yönelik şu bilgileri verdi: “Örneğin, bir kişi bir bilezik aldı ve bunun sahte olduğundan şüphelenerek karakola gidip bir şikâyette bulunuyor. Bu bileziğin içerisindeki altın oranını tespit etmek işte bizim görevimiz. Bu altın oranını tespit ederek soruşturmacı birime raporluyoruz. 22 ayar, 14 ayar veya 24 ayarda olması gereken altın miktarı vardır. Bu şekilde bunu tespit ediyoruz.”