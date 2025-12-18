Olay yerindeki keşifte düğümü çözen bakış

Haberin Devamı

TÜRKİYE günlerdir sanatçı Güllü’nün Yalova Çınarcık’ta 6. kattaki evinin penceresinden düşerek ölümünü tartışıyordu. Düştüğü odada sadece öz kızı Tuğyan ve ‘manevi kızım’ dediği Sultan Nur Ulu vardı. Güllü düşünce feryat figan odadan fırlayan bu ikili ifadelerinde ‘Kazayla düştü’ deyince ilk değerlendirmeler hep bu ihtimalin üzerine kuruldu. Çünkü bir anneyi öz kızının gülüp oynadıkları sırada camdan atmış olabileceği kimsenin aklına gelmiyordu. Ancak soruşturma ‘şüpheli ölüm’ kapsamında başladı. Zira doğal ya da kaza gibi görünse de sebebi kesin olarak belirlenmedikçe her ölüm hukuk için şüpheli sayılıyordu.

GÜLLÜ’NÜN DÜŞTÜĞÜ YERDE...

Güllü’nün kamuoyuna mal olmuş sanatçı kimliği ve ölümünün dramatik boyutu olaya ilgiyi artıyordu. Kısa bir süre sonra Güllü’nün yakın çevresinden sosyal medyaya yansıyanlar meseleyi daha da ‘medyatik’ hale getirdi. Bu süreçte soruşturma da kendi seyrinde devam ediyordu. Olay her ne kadar kaza gibi görünse de ortadaki şüphelerin giderilmesi için somut delil ve tespitler gerekiyordu.

Soruşturma için iki savcı görevlendirildi. Bu savcılara da Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz nezaret ediyordu. Öksüz ifadelerin alınmasına bizatihi katıldığı gibi olaydan 12 gün sonra Güllü’nün düştüğü yerdeki keşif incelemesinde de oradaydı... Güllü’nün çocukları Tuğberk ve o gece olaya ‘şahit’ olan Tuğyan da keşif yerindeydiler. Onlara avukatları da eşlik ediyordu.

SAVCI ÇELİŞKİLERİ YAKALADI

Hem evin odasında hem de Güllü’nün düştüğü zeminde ölçümler, hesaplamalar yapıldı. Savcı ve polisler detayları kaydederken, Başsavcı Duygu Bayar Öksüz de orada ‘mağdur’ sıfatıyla bulunan Tuğyan’a o geceye dair sorular soruyordu. Bazı soruları tekrar edip bazılarını da detaylandırıyordu. O sırada keşfi takip eden basın mensuplarının kamera ve fotoğraf makineleri de her anı kaydediyordu. İşte o anlardan birinde Başsavcı’nın Tuğyan’a sorular sorarken yüzünde oluşan ifade şüpheyle başlayan, delillerle desteklenen ve itirafla son aşamasında gelen sürecin de işaretiydi. Tuğyan’ın verdiği çelişkili cevaplar, dikkat çeken soğukkanlılığı sürecin yönünü değiştiren şüpheleri doğurdu. Tuğyan, fotoğraftan 61 gün sonra Başsavcı’nın karşısına bu kez ‘şüpheli’ olarak çıkacaktı...

Başsavcı Duygu Bayar Öksüz, olay yerindeki keşifte...