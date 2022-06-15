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Olay Yeri İnceleme ekibinin dikkati yakalattı! Otomobilde uyuşturucu kullanıyorlardı

#İstanbul#Olay Yeri İnceleme#Uyuşturucu
Olay Yeri İnceleme ekibinin dikkati yakalattı Otomobilde uyuşturucu kullanıyorlardı

İstanbul Esenyurt'ta D-100 karayolunda seyir halindeki otomobilde uyuşturucu aldıkları iddia edilen 3 kişi, göreve giden Olay Yeri İnceleme ekibinin dikkati sayesinde durduruldu. Şüpheliler yere yatırılarak gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 19.00 sıralarında Turgut Özal Mahallesi'nde D-100 karayolu yan yol üzerinde meydana geldi. Beylikdüzü istikametine giden otomobil içerisinde 3 kişi, iddiaya göre uyuşturucu kullanmaya başladı. Aynı istikamette giden Esenyurt Olay Yeri Grup İnceleme Amirliği'ne bağlı ekip, otomobil içerisinde uyuşturucu kullanıldığından şüphelendi. Bu şüphe ile otomobil durdurularak içindeki 3 kişi yere yatırıldı.

Suriye uyruklu H.H., M.M. ve A.A. olduğu tespit edilen şüphelilerin üzerinde ve otomobilde arama yapıldı. Arama sırasında otomobil içerisinde 1 gr uyuşturucu madde ele geçirildi. Daha sonra olay yerine gelen devriye ekipleri, şüphelileri emniyete götürdü. Gözaltında bulunan 3 kişi'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Yaşanan o anlar ise cevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. 

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Olay Yeri İnceleme ekibinin dikkati yakalattı Otomobilde uyuşturucu kullanıyorlardı

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#İstanbul#Olay Yeri İnceleme#Uyuşturucu

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