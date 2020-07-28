Olay kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Bir olgu olarak yer alan ya da geçen bir durum olay şeklinde ifade edilmektedir. Hayat içerisindeki herhangi bir durum ya da ilgi çekici bir şey olay olarak tabir edilebilmektedir. Bu kelime üzerinden aynı zamanda farklı eş anlamlı sözcüklerini de değerlendirmeniz mümkün.

Olay Eş Anlamlısı

Olay kelimesinin iki farklı eş anlamlı ile beraber kullanabilir ve değişik cümlelerde değerlendirebilirsiniz.

- Vaka

- Hadise

Hem iyi hem de kötü aynı zamanda heyecan verici veya dikkat çekici durumlar karşısında bu kelimeler eş anlamlı şekilde kullanılabilmektedir. Aynı zamanda herhangi bir makale veya bir yazı yazarken, farkı cümle içerisinde bu kelimeleri aynı anlam üzerinden değerlendirmeniz mümkün.

‘’Bu olay beni çok yordu.’’

‘’Bu vaka beni çok yordu.’’

‘’Bu hadise beni çok yordu.’’

Görmüş olduğunuz gibi her üç cümle içerisinde de olay ve vaka ile beraber hadise kelimeleri aynı anlama ifade etmektedir.