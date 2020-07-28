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Haber Giriş: 28.07.2020 - 02:26,Son Güncelleme:

Olay kelimesinin eş anlamlısı nedir?

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Olay kelimesinin eş anlamlısı nedir?
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Olay kelimesini iki farklı eş anlamlı sözcük üzerinden ifade edebilirsiniz. Farklı cümlelerde kullanabilir ve aynı anlam üzerinden değerlendirebilirsiniz. Peki, olay kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte eş bu kelimenin anlamlı sözcükleri.

Bir olgu olarak yer alan ya da geçen bir durum olay şeklinde ifade edilmektedir. Hayat içerisindeki herhangi bir durum ya da ilgi çekici bir şey olay olarak tabir edilebilmektedir. Bu kelime üzerinden aynı zamanda farklı eş anlamlı sözcüklerini de değerlendirmeniz mümkün.

 Olay Eş Anlamlısı

 Olay kelimesinin iki farklı eş anlamlı ile beraber kullanabilir ve değişik cümlelerde değerlendirebilirsiniz.

 - Vaka

 - Hadise

 Hem iyi hem de kötü aynı zamanda heyecan verici veya dikkat çekici durumlar karşısında bu kelimeler eş anlamlı şekilde kullanılabilmektedir. Aynı zamanda herhangi bir makale veya bir yazı yazarken, farkı cümle içerisinde bu kelimeleri aynı anlam üzerinden değerlendirmeniz mümkün.

 ‘’Bu olay beni çok yordu.’’

 ‘’Bu vaka beni çok yordu.’’

 ‘’Bu hadise beni çok yordu.’’

 Görmüş olduğunuz gibi her üç cümle içerisinde de olay ve vaka ile beraber hadise kelimeleri aynı anlama ifade etmektedir.

 

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