Olay kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Herhangi bir durumu maddi ya da manevi şekilde zincirleme olarak yaşanması olay şeklinde bilinmektedir. Bu doğrultuda olay kelimesi için karşılık olarak eş anlamlı şekilde, ‘hadise’ sözcüğünü değerlendirmek mümkün.

Olay Eş Anlamlısı

Gündelik yaşamda pek çok değişik durum, olgu ya da etmen karşısında kullanılan olay kelimesi, aynı zamanda eş anlamlı sözcüğü üzerinden de ele alınmaktadır. Bu doğrultuda alternatif olarak olay kelimesine karşılık eş anlamlı kullanabileceğiniz sözcük, ‘hadise’ biçiminde karşımıza çıkmaktadır.

‘’Bu olay gerçekten çok büyük.’’

‘’Az önce yaşadığım hadise beni gerçekten derinden etkiledi.’’

Bu cümlelerde de görüldüğü gibi hem olay kelimesini hem de hadise sözcüğünü aynı anlam üzerinden değerlendirebilirsiniz. Okunuşları ve yazılışları farklı olsa dahi aynı anlam üzerinde eş anlam taşımaktadırlar. Diğer taraftan Hadise kelimesi Türkçe içerisinde gündelik yaşamda kız çocukları için isim şeklinde de değerlendirilmektedir.