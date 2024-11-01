Olay anını böyle anlattı... Narin’in cansız bedenini dere yatağına taşımıştı

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DİYARBAKIR Bağlar’ın kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın 19 gün sonra dere yatağında cesedi bulunmuştu. Hazırlanan iddianamede, amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Davanın ilk duruşması ise 7 Kasım’da görülecek.

Nevzat Bahtiyar’a 9 Eylül’de yaptırılan olay yeri keşif görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, jandarma personeli tarafından elleri kelepçeli olarak mahalleye getirilen Bahtiyar, Narin’in cansız bedenini Salim Güran’dan ilk nerede ve nasıl aldığını jandarmaya ve soruşturma savcısına tarif etti. Bahtiyar, Narin’in cansız bedeninin Salim Güran’ın aracında ön yolcu koltuğunda olduğunu ve Salim Güran’ın ‘Bunu kaybet’ dediğini belirterek, “Mecbur kaldım. Battaniyenin içinden çıkardık. Arabamın bagajındaki çuvalı aldım. Birlikte çuvala koyduk. Narin’in üzerinde çanta vardı. Kırmızı terliği ayağındaydı. Birlikte benim arabamın arka koltuğunun alt tarafına koyduk. Dereyi göstererek ‘Oraya götür’ dedi” diye konuştu.

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Daha sonra dere yatağına götürülen Nevzat Bahtiyar, burada Narin’in cansız bedenini nasıl götürdüğünü tarif etti.

Bahtiyar’ın, jandarmada verdiği ifadesinin görüntüleri de ortaya çıktı. Bahtiyar, “Narin’in cenazesinin üzerine yaklaşık 20 kilogramlık taş bıraktığını belirten Bahtiyar, “Nereye bırakacağımı, muhtar bana gölü işaret etti ve onu ‘Kaybet’ dedi. Su fazla derin değildi. Gölün içerisine atabilirdim ama atmadım. Çuvalın üzerine bir taş bıraktım ama yanlarında taş vardı. Çalı koymadım. Yanında vardı. Suyun içerisine koyarken Narin olduğunu anladım” dedi.