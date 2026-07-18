Olası Marmara depremi tartışması | Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan CNN canlı yayınında dikkat çeken açıklama

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.20'de, merkez üssü Battalgazi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 15,59 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

İşte Prof. Dr. Üşümezsoy'un açıklamalarından satır başları:

"(6 Şubat'ın artçısı mı yoksa farklı bir fay mı?) Olay daha da karmaşık. 2020 Sivrice depremi olduğunda kırılan fay hattı Sivrice gölünden batıya doğru Doğanyol ve oradan Pütürge'ye doğru ilerliyordu ve Pütürge'de kırılma durdu. Burada stres boşalmayınca, ben Sivrice depremi gecesi burada ya 6.0- 6.5'luk deprem olabilir buradaki stresi boşaltır ya da birçok 5'lik deprem olabilir diye o zaman TV programında söylemiştim. O zaman Pütürge'nin kuzeyinde, orada bir sürü 5'lik depremler oluyor. Hatta bununla ilgili yazdığım bir yazıda buna işaret etmiştim.

Haberin Devamı

Buradaki fay neden kırılmadı? Sebebi şu; kırılabilmesi için güneydeki Pütürge bloğu doğuya doğru gitmesi gerekiyor. Sincik fayı ters fay olarak bu fayı sıkıştırıyor. Sıkıştırınca iki güç birbirini sıfırlıyor. Ve orada bir hareket olamayınca bu fay batıya doğru hareket ediyor.

Küçük küçük bir sürü kırık olduğu zaman sürekli kırıklar tazelenir. Burada bir sürü bunun gibi kırıklar oluyor. Bu yapı büyük depreme dönüştürmez. Ama bir sürü 5'lik ve 6 arasında depremler olur. Ben bunları açıklamıştım.

OLASI MARMARA DEPREMİ

Burada gerçekten bilgi ve malumat arasında bir ilişki var. Biz 17 Ağustos'tan beri sürekli malumatlar veriyoruz ama o anlattığımız veriler insanların kafasına girip kendi bilgileri haline dönüşmediği için, bir sentez olmadığı için böyle olur olmaz laflarla korkmaya doğru gidiyorlar.

Bir bölgede 7'lik deprem olması için 70-80 km. fay hatta daha uzun 10 km derinliğinde bin kilometre karelik bir zeminin stres yüklü olması lazım. Şöyle diyelim; en azından Marmara'da tablolardan biliyoruz, 80 km.'lik bir tablo var ve bu tablo kalın bir tablo olduğu için de cereyan dolu. Eğer o cereyan doluysa orada bir deprem olabilir, cereyan patlar. Ama Marmara'ya bakıyoruz, 1999'dan sonra herkes Marmara boydan boya kırılacak diyordu. İşte 8.0'lik deprem, 7.8'lik deprem... Sürekli bol keseden atılıyordu. Sayı saymasını bilmemek gibi. Fakat gerçekte sonra bakıldı Marmara deniz altına inildiği zaman; 1894'te 170 km.'lik Marmara'nın 60 km.'lik doğu kesimi yani Gölcük'ten Çınarcık'a giden daha da batıya giden kesimi 1894'te kırılmıştı. Yani cereyan 1894'te boşaldı. Enerji birikir birikir ondan sonra bu deprem tekrarlayabilir. Diğeri ise Marmara Adası önünde 1912 yılında fay kırıldı ve bütün enerjisini boşalttıktan sonra şimdi orada akü sürekli enerji kaçırıyor, biriktiremiyor. Fay iki yana sürünerek gidiyor. Ve orada birçok deprem oluyor. Küçük küçük depremler. İşte arkadaşlar o depremleri göründe eyvah büyük Marmara depremi geliyor... Enerjisi boşalmış bir fayda akü doldurmak yerine aküyü boşaltan bir olay.

Haberin Devamı

Kuzey Anadolu Fay'ı Adalar'a doğru gitmiyor. Yalova-Çınarcık boyunda gidiyor. Tek parça değil fay, iki parça. Bu 6'lık depremler yapıyor. Silivri ile Kumburgaz arasında fay var. O fay 6-6.5'luk deprem yapar. Ama Büyükçekmece'den Yeşilköy'e kadar kesimde fay yok. 23 Nisan'da 6.3'lük deprem oldu. İki parçanın risk taşıyan kısmı kırıldı. Köprü faylar var onlarda olacak depremler bu daha 23 Nisan'da söylediğim bir söz; Silivri çukurunda 6'nın altında depremler olabilir. 5'lik depremlerin olacağı bir yerdir. Arkadaşlar onu görünce eyvah büyük deprem olur diyor. Ama onlar bir harita alıyorlar, boydan boya o harita üzerinden konuşuyorlar. Bunlar da insanları aşırı panikletiyor ve hiçbiri de özür dilemiyor."