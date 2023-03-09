Olası bir büyük depremde kaos ve yağma nasıl önlenir

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Emekli Emniyet Müdürü Feramuz Erdin, depremin okulların açık olduğu bir saat diliminde meydana gelmesi ihtimaline karşı bir ‘aile afet planı’ hazırlanmasını önerdi.

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İşte Erdin’in planının ayrıntıları:

- Afet anında iletişim ve ulaşımın günlerce kesintiye uğrayacağı mutlaka göz önünde bulundurularak ebeveyn ve çocukların hareket tarzları önceden belirlenmeli ve ezberlenmeli. O sırada şehrin çeşitli yerlerine dağılmış aile fertlerinin bir araya nasıl geleceği veya şehri nasıl terk ederek nereye gideceği adım adım belirlenmeli.

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HERKES DAHİL EDİLMELİ

- Vatandaştaki afet bilinci arttırılmalı. Site veya semt bazında yerel spor kulüpleri ve diğer STK’ların da dahil olduğu yerel afet müdahale planları oluşturulmalı. Site yönetimi veya muhtarlıklar bu konuda ön ayak olmalı.

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- Arama kurtarma, ilkyardım, güvenlik ve yardım dağıtımı konularında görev dağılımı önceden yapılmalı. Gerekli eğitim ve tatbikatlar sürekli güncellenmeli. Mümkünse yerel bazda lojistik imkânlar oluşturulmalı.

TAHLİYE NASIL YAPILACAK?

- Engelli, yaralı, kronik hasta, bebek ve çocukların durumları ayrıca planlanmalı. Tahliyeleri, güvenlik ve diğer özel ihtiyaçları gözetilmeli. Afet anında veya hemen sonrasında kim, ne yapacağını öğrenmeli.

- Merkezi ve yerel yönetimler ile STK ve şirketler toplumsal afet bilincinin oluşturulması için acilen koordine olmalı. Kamu otoritesi şehrin deniz, hava ve kara yoluyla 7/24 tahliyesini şimdiden planlayarak bunu vatandaş ile paylaşmalı.

- Sahipsiz çocuklar ile bebeklerin güvenli yerlerde toplanması, korunması ve kayıt altına alınarak sevk veya tahliyeleri sağlanmalı.

TAKVİYE EKİP GEREKİYOR

- Yüz yüze yaşanan olaylarda yağmacılara karşı konulmaması daha doğru bir davranış olacaktır. Yerel kolluk ve asker birimleri de deprem mağduru olacakları için ilk birkaç günde il dışından takviye ekipler gelene kadar asayiş konusunda temkinli olmak gerekir.

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- Yakalanan hırsız ve yağmacılara kötü muamele suçtur. Yanlış anlaşılma ihtimali de göz önünde bulundurulmalı.

GALEYANA GELİNMEMELİ

- Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan dezenformasyona karşı bilinçli olunmalı. Sinirlerinizi bir anda hoplatan veya ani panik yaratan bilgilerin sizi galeyana getirmek amacıyla yayılabileceğini mutlaka değerlendirin.

- Kamu düzeninin yeniden kurulması uzun sürebileceği için yerel bazda asayiş ve düzeni sağlayacak tedbirlerin kamu otoritesi tarafından belirlenmesi gerekir.