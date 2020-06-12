Olanak kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Olanak kelimesi ile günlük yaşamda pek çok yerde karşılaşmak mümkündür. Olanak kelimesi imkan kelimesi ile aynı anlam barındırdığından eş anlamlı kelimesi olarak bilinmektedir.

Olanak Eş Anlamlısı

Bir olayın olmasını engelleyecek herhangi bir durumun bulunmaması olanak anlamına gelmektedir. Günlük hayatta ihtimali yüksek olan ve gerçekleşme şansı bulunan durumlar anlamında kullanılır. Olanak kelimesine eş anlam olarak imkan sözcüğü karşılık gelmektedir. Olanak ile aynı anlama gelen imkan kelimesini olanak kelimesi yerine cümle içerisinde kullanabilirsiniz.

Olanak kelimesi Türk Dil Kurumu haricinde başka kaynaklarda da belirtilmiştir. Birçok kaynakta olanak kelimesinin eş anlamlısı imkan, mümkünlük, olabilirlik olarak belirtilmiştir. Olanak kelimesi ve eş anlamlı kelimesi ile ilgili örnekler aşağıda cümle içerisinde belirtilmiştir:

- Eğer olanak verilir ise çok başarılı biri olabilirim.

- Eğer imkan verilir ise çok başarılı biri olabilirim.