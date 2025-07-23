Olağanüstü bir gün yaşayacağız! Uyarılar peş peşe gelmişti... 'İşi olmayan dışarı çıkmasın'

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan sıcak hava uyarısında mevsim normallerinin üzerindeki değerlerin 25 Temmuz'a kadar devam edeceği vurgulanmıştı. Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti.

Halen Ülkemizde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 19 Temmuz 2025 Cumartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6 ilâ 12 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir.

Bazı il merkezlerimizde; 19 Temmuz ilâ 25 Temmuz 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere (°C) kadar yükseleceği tahmin edilmektedir.

YURTTA HAVA DURUMU

Halen Ülkemizde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 19 Temmuz 2025 Cumartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6 ilâ 12 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir.

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Bazı il merkezlerimizde; 19 Temmuz ilâ 25 Temmuz 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere (°C) kadar yükseleceği tahmin edilmektedir.

PROF. DR. ORHAN ŞEN DÜN UYARMIŞTI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için dün yaptığı hava durumu değerlendirmesinde şu ifadelere yer vermişti:

Bugün ve yarın ısı çarpmalarına dikkat. Yarın İstanbul'da en sıcak gün. Isı adası etkisinden dolayı aşırı sıcaklar iş çıkışına kadar devam eder. Bu gece en sıcak gece olacak, 27 derece. Gündüz İstanbul'un güney ilçelerinde rekor kırılabilir. 38-40 derece. Yarın dışarı çıkmayın.

Şen, “Yarın dışarı çıkmayalım, şapkasız, gözlüksüz çıkmayın, bol kıyafetler giyin. Yarından sonra Ege ve Anadolu’nun içlerine doğru ilerleyecek. İstanbul'da sıcaklık 40 dereceyi bulabilir. Haftaya salı günü biraz rahatlayacak, bir ihtimal İstanbul’a yağmur yağabilir. Ultraviole değeri 11’e çıkacak, bu son değer, en fazla 5 dakika durabiliriz. 5 dakikadan sonra kalp krizi, beyin kanaması gibi riskler artıyor. Sıcaklıklar çok yüksek, denize bile girmeyin. Bu, 3. sıcak hava dalgası bu. İstanbul’da barajlarda yüzde 55’e düştü, son 10 yılın en düşük seviyesi. Ekim’e kadar yaz devam edecek. Yaz bitmeyecek. Balkanlar’dan geldiğinden nem yok” dedi.

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