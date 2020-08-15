Olacak iş değil! Karantinadalardı... Biri düğünde, diğeri otobüste yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent girişindeki gişelerde denetimlerini sürdürüyor. Trafik denetimlerinin yanı sıra vatandaşları, maske takmaları yönünde uyaran ekipler, kimlik kontrolü de yapıyor.



Bugünkü denetimlerde Ankara'dan gelen bir yolcu otobüsünde kimlik kontrolü yapıldı. Kontrolde, yolcular arasındaki G.Ö. isimli kadının, koronavirüs hastasıyla temas ettiği için evde karantina altında olması gerektiği tespit edildi. Görevlilere, gezmek için Ankara'ya gittiğini Edirne'deki evine döndüğünü söyleyen G.Ö.'ye karantina kararına uymadığı için 3 bin 150 lira para cezası verildi. Kadın, çağrılan ambulansla evine gönderildi.



'VATANDAŞ UYGULAMADAN MEMNUN'



Otomobiliyle geldiği gişelerdeki denetimin yerinde olduğunu söyleyen Fatih Aksoy adlı vatandaş, "Denetim olması gereken bir şey, takdir ediyorum. Ben ve ailem kurallara uymaya özen gösteriyoruz" dedi.



Recep Dönmez de, "Denetim uygulamalarını çok önemli buluyorum. Fakat kurallara uymayan çok kişinin olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.



BARTIN'DA KARANTİNA KARARINA RAĞMEN DÜĞÜNE KATILAN KİŞİYE CEZA



Bartın’da, koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlerde denetim yapıldı. Davetlilerin kimlikleri kontrol edildi. Yapılan kontrolde, 1 kişinin evinde karantinada olması gerekirken düğüne geldiği tespit edildi. Kimliği açıklanmayan kişi hakkında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği ceza uygulanması için tutarak tutulup, adli işlem başlatıldı.



Düğünlerde yapılan denetimlerde, koronavirüs tedbirlerine uymayarak maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 66 kişiye de para cezası verildi ve adli işlem başlatıldı.



GÜMÜŞHANE'DE KARANTİNA KURALLARINA UYMAYAN AİLE HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI



Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde karantina kurallarına riayet etmeyen aile hakkında idari para cezası uygulanarak adli işlem başlatıldı.

Çakırkaya köyünde yaşayan ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında izolasyona tabi tutulan ailenin, karantina kurallarına uymadığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerince evlerinde kontrol edilen ailenin, Erzincan'a gittiği belilendi.

Ekipler tarafından köye dönmeleri sağlanan 5 kişilik aileye Hıfzıssıha Kanunu'na muhalefetten 5 bin 550 lira ceza kesildi ve haklarında adli işlem başlatıldı.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 pozitif tanısıyla evlerinde izlenen ve pozitif vakalarla temaslı oldukları tespit edilen vatandaşların kesinlikle evlerinden çıkmamaları ve gerek kendi sevdikleri gerekse toplumun diğer fertlerinin sağlığı açısından izlem kurallarına titizlikle uymalarının son derece önemli olduğunu vurguladı.

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun talimatı gereği de pozitif ve temaslı vakaların evlerinde kalmalarını takip amacıyla köy ve mahallelerde kontrol grupları oluşturma hazırlıklarına başladıklarını belirten Taşbilek, sağlık görevlileri, kolluk kuvvetleri ve muhtarlarla konunun takipçisi olduklarını kaydetti.