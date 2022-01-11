Okyanus semalarında görülen 'korsan martı' Zonguldak'ta

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Acı haberi alır almaz anlattı En büyük hayali... Zor ikna olmuş...Acı haberi alır almaz anlattı! En büyük hayali... Zor ikna olmuş...#Ahmet Çalık
Hava bir anda buz kesecek: İstanbula kar geliyor... Peş peşe uyarılarHava bir anda buz kesecek: İstanbul'a kar geliyor... Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Önce mobbing uyguladınız şimdi ayıp ediyorsunuz"Önce mobbing uyguladınız şimdi ayıp ediyorsunuz"#Galatasaray
Kahreden haber Ahmet Çalık hayatını kaybetti... Yürek burkan evlilik detayı ortaya çıktı...Kahreden haber! Ahmet Çalık hayatını kaybetti... Yürek burkan evlilik detayı ortaya çıktı...#Ahmet Çalık
HDPli vekilin teröristle fotoğrafı TBMMde terörist istemiyoruz dedi, çağrı yaptıHDP'li vekilin teröristle fotoğrafı! 'TBMM'de terörist istemiyoruz' dedi, çağrı yaptı#MHP
HDPli Güzelin sözlüm dediği terörist, 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmişHDP'li Güzel'in 'sözlüm' dediği terörist, 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmiş#Semra Güzel
Akdeniz açıklarında 6.4lük deprem AFAD, depremin sesini yayınladıAkdeniz açıklarında 6.4'lük deprem! AFAD, depremin sesini yayınladı#Deprem
Rektör Özkan: Maalesef yüz felci var Yüz siniri için yama ameliyatı planlıyoruzRektör Özkan: Maalesef yüz felci var! Yüz siniri için yama ameliyatı planlıyoruz#Asiye Ateş
Yeni salgın paniği: Ağız ve burunlarından kan geliyor Gerçek sonradan ortaya çıktı...Yeni salgın paniği: 'Ağız ve burunlarından kan geliyor' Gerçek sonradan ortaya çıktı...#Çin
Pfizerdan flaş yeni aşı açıklamasıPfizer'dan flaş yeni aşı açıklaması#Kovid Aşısı
Tahminler arka arkaya geliyor Bir dev bankadan daha flaş açıklamaTahminler arka arkaya geliyor! Bir dev bankadan daha flaş açıklama#Goldman Sachs
Kuzey Koreden yeni füze... Halkı kıtlıkla boğuşurken yaptığı şey şoke ettiKuzey Kore'den yeni füze... Halkı kıtlıkla boğuşurken yaptığı şey şoke etti! #Kuzey Kore
Genç avukatın kahreden ölümü Katilin mesajları kan dondurdu... Akılalmaz detaylarGenç avukatın kahreden ölümü! Katilin mesajları kan dondurdu... Akılalmaz detaylar#Dilara Yıldız
Romantik kutlama Gelecekteki soyadımRomantik kutlama! Gelecekteki soyadım!#Melis Sütşurup
Altın yatırımcıları dikkat Sayılı saatler kaldı...Altın yatırımcıları dikkat! Sayılı saatler kaldı...#Altın
HABERLERGündem Haberleri

Okyanus semalarında görülen 'korsan martı' Zonguldak'ta

#Zonguldak#Korsan Martı#Prof. Dr. Mustafa Sözen
Okyanus semalarında görülen korsan martı Zonguldakta

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, daha çok okyanus semalarında bulunan ve kıyılarda nadir görülen, 'korsan martı' olarak bilinen 'stercorarius parasiticus' türü martıyı Kilimli açıklarında görüntüledi.

Haberin Devamı

Öğrencisiyle birlikte doktora tezi için yunus gözlemi yapmak üzere tekneyle Zonguldak'ın Kilimli ilçesinden denize açılan ZBEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, genellikle okyanus semalarında yaşayan 'stercorarius parasiticus' türü martıyı fotoğrafladı.

Okyanus semalarında görülen korsan martı Zonguldakta
Balık avlamak yerine diğer martıların avladığı balıkları alması nedeniyle kuş bilimciler arasında 'korsan martı' olarak adlandırılan türün, kıyılarda nadir olarak görüldüğü biliniyor.

Okyanus semalarında görülen korsan martı Zonguldakta

Martının fotoğrafını çeken Prof. Dr. Sözen, "'Stercorarius parasiticus' Türkiye'deki 21 martı türünden biridir ve oldukça nadir görülür. Yunus gözlemi amacıyla denize açıldık. Zonguldak Kilimli açıklarında bu sürprizle karşılaştık. Türün peşinde olan arkadaşlara duyurulur" dedi.

Haberin Devamı

Okyanus semalarında görülen korsan martı Zonguldakta

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zonguldak#Korsan Martı#Prof. Dr. Mustafa Sözen

BAKMADAN GEÇME!

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi
Kanlı abideler

Kanlı abideler

#Nadir Salifov
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi! Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi
Kanlı abideler

Kanlı abideler

#Nadir Salifov
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi! Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

#Fenerbahçe