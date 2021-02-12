Öküz Yılı ne demek ve ne zaman başlıyor?

Öküz Yılı, Türk tarihinde de yakından bilinen bir takvimdir. Çin'de Öküz Yılına girilmesiyle birlikte başlayan etkinliklerin sosyal medya üzerinden görüntülenmesi üzerine Öküz Yılı ne demek sorusu ülkemizde de araştırılmaya başlandı. Peki, Öküz Yılı ne zaman başlıyor? İşte, o bilgiler

Kaşgarlı Mahmut’a göre yılların sırası şu şekilde verilmektedir:



Ud (öküz) yılı // pars yılı // tawışgan yılı // nek (timsah) yılı // yılan yılı // yund (at) yılı // koy (koyun) yılı // biçin (maymun) yılı // takagu (tavuk) yılı // it yılı // tonğuz yılı.

Çin yeni yıla 12 Şubat'ta giriyor. 12 hayvanlı takvime göre hesaplanan Çin Yeni Yılı ya da Bahar Bayramı (Lunar Bayramı) olarak kabul edilen gün, her yılın ilk yeni ayı ile dolunayı arasında kutlanıyor. Dolayısıyla, Öküz Yılı kutlamaları da 12 Şubat'ta başlamış oldu.