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Okuttuğu Gülsüm Şanal, öğretmen oldu... 'Sayın Valim, beni hatırladınız mı?'

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#Van#Vali#Okul
Okuttuğu Gülsüm Şanal, öğretmen oldu... Sayın Valim, beni hatırladınız mı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2023 16:56

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın, Siirt’in Eruh ilçesinde kaymakamlık yaparken okula kaydını yaptırıp bir süre eğitim masraflarını karşıladığı Gülsüm Şanal, okuyup tarih bölümünden mezun oldu. Bir süre sözleşmeli öğretmenlik yapan, şimdilerde atama bekleyen Şanal, Vali Balcı ile 20 yıl sonra bir açılışta karşılaştı. Vali Balcı'nın 3 yıl boyunca eğitim masraflarını karşıladığını belirten Şanal, "Valimize bana destek olup okumamı sağladığı için teşekkür ediyorum" dedi.

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Adana'nın Ceyhan ilçesinden 20 yıl önce ailesiyle birlikte Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Budamış köyüne göç eden ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle okula gidemeyen Gülsüm Şanal, o dönem ilçenin kaymakamı olan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’ya duruma anlattı. Balcı, Şanal’ın ortaokula kaydını yaptırıp, 3 yıl boyunca da eğitim masraflarını karşıladı. Lise ve üniversiteyi bitiren Şanal, evlenip, Erciş’e yerleşti. Bir süre sözleşmeli öğretmenlik yapan Gülsüm Şanal, atama bekliyor.

Okuttuğu Gülsüm Şanal, öğretmen oldu... Sayın Valim, beni hatırladınız mı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın ilçede yapımı tamamlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin açılışına katılacağını öğrenen Gülsüm Şanal, tören alanına gitti. Şanal, Vali Balcı'ya sesini duyurmaya çalıştı. Ayrılmak üzere aracına yönelen Vali Balcı'nın yanına yaklaşan Şanal, "Sayın Valim, beni hatırladınız mı?" diye sordu ve bir süre karşılıklı sohbet etti. Şanal, yaşadıklarını, aldığı desteği anlattı. Vali Balcı'nın "Sen beni nasıl hatırladın" sorusuna da "Ben sizi hiç unutmadım" cevabı verdi. Vali Balcı, verilecek desteğin öneminden söz ederek, yaşadığı mutluluğu anlattı.

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Okuttuğu Gülsüm Şanal, öğretmen oldu... Sayın Valim, beni hatırladınız mı

Niğde Üniversitesi Tarih bölümünü bitirdikten sonra evlenip Erciş ilçesine yerleştiğini belirten Şanal, 12-13 yaşlarında Vali Balcı ile tanıştığını ifade etti. Gülsüm Şanal, "Sayın Valimiz Eruh kaymakamıydı. Yaşadığımız Budamış köyüne gelmişti. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle ortaokula kaydımı yaptıramadığımı anlattım.

Okuttuğu Gülsüm Şanal, öğretmen oldu... Sayın Valim, beni hatırladınız mı

'Tamam yarın gel seni okula gönderiyorum' dedi. Beni alıp, Siirt merkezdeki bir ortaokula kaydımı yaptırdı. 3 yıl boyunca masraflarımı karşılayarak, mezun olmamı sağaldı. Lise ve üniversiteyi bitirip, evlendikten sonra Erciş' e yerleştim. İlçede bir süre özel bir okulda da tarih öğretmeni olarak görev yaptım. Valimize bana destek olup okumamı sağladığı için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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#Van#Vali#Okul

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