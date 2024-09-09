Okuryazarlık mesajı: ‘Kızlarımız yegâne iftiharımız‘

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü” nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı bir video paylaşımda, dünden bugüne kendi himayesinde yürütülen eğitim kampanyalarını tanıtıp, ülkelerin geleceği için eğitimin önemine dikkat çekti. Erdoğan’ın okuryazar olmanın önemini anlatmak ve bu hakkı her bir vatandaşa ulaştırmak için başlatılan “Haydi kızlar Okula”, “Ana-Kız Okuldayız”, “Nerede Kalmıştık” projeleri ve okuma yazma seferberliği çalışmalarına yer verdiği paylaşımda şöyle denildi:

1 MİLYON OKURYAZAR OLDU

“Bilhassa yürüttüğümüz eğitim kampanyalarıyla ilimin, bilimin, teknolojinin, sanatın ve sporun gücüyle tanışan kızlarımız bugün yegâne iftihar kaynağımız. ‘Okuma-yazma seferberliği’ çağrımıza kulak veren 1 milyon 763 bin 502 vatandaşımız ise en büyük cesaret örneklerimiz. Dünyası harflerin ışığıyla aydınlanan her bir azimli kardeşimizi yürekten kutluyorum.” Erdoğan, paylaşımında ayrıca, okuryazar olmanın önemini anlatmak ve bu hakkı her bir vatandaşa ulaştırmak için “Haydi kızlar okula”, ‘7 çok geç” “Ana-kız okuldayız”, “Nerede kalmıştık” projeleri ve “Okuma yazma seferberliği” projeleriyle, dünden bugüne gayret ettiklerini belirtti.

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Videoda Erdoğan’ın şu ifadeleri de hatırlatıldı: “Yüz yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir.”