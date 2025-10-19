‘Okumaz’ denilen ‘altın kızlar’ kep fırlattı

Haberin Devamı

Ülkem Okuyor Derneği gönüllülerinden Uskumru İlkokulu’nda görev yapan öğretmen Ahu Akdemir Köse, mahallede bir okuma yazma kursu açmayı düşündü. Hayatını eğitimden mahrum geçiren kadınları tespit etti ve MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne yapılan başvuru sonucunda 8 kadın okuma yazma eğitimi almaya başladı. 3 aylık kursun ardından sertifikalarına kavuşan kadınlar, çocukları ve torunlarıyla mezuniyet sevinci yaşadı. Her birinin yüzü gülüyordu, çünkü bugüne kadar hayatları okuma yazma bilmedikleri için en basit gündelik işler için bile başkalarının yardımını isteyerek geçmişti.

MEZUNİYET TÖRENİ

6 Şubat depremlerinin ardından bölgede yaptığı özellikle eğitime yönelik çalışmalarla 112 Havva olarak tanınan Ülkem Okuyor Derneği Başkanı Havva Aydanur Ertuğrul, “Derneğimizin gönüllülerinden Ahu Hocamızın Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne yaptığı bir başvuruyla İstanbul Sarıyer’de yaşayan 40 yaş üstü okuma yazma bilmeyen kadınlar için bir kurs açtık. Ahu öğretmenin görev yaptığı çevrede yaşayan okuma yazma bilmeyen kadınları tespit ettik. Bazıları gündüz evlere temizliğe gittikten sonra akşamları 18.00-20.00 arası kursa geldiler. 3 aylık bir kurs süresinin ardından okuma yazmayı öğrendiler. Daha sonra onlar için bir mezuniyet töreni düzenlemek istedik. 8 kadın öğrencimiz için okur yazarlık sertifikaları geldi ve cübbe giydiler, kep attılar. Onlara kitaplar hediye ettik, devamında da kitap hediyelerimiz sürecek. Ayrıca okuma grubumuza da dahil oldular. Dernek olarak ‘Türkiye’de okumayan kalmasın’ diyerek yola çıkmıştık. Onların mezuniyeti bizim için de çok önemli bir görevi tamamlamak anlamına geliyor” dedi.

DİPLOMASINI TORUNLARIYLA ALDI

- Mezuniyet törenine torunlarıyla katılan Fatma Başkan, “Ailem okutmadı. Mezuniyet törenlerinde kep atanları, cübbe giyenleri gördükçe onlara çok özenirdim. Çok gururluyum. Diplomamı torunlarımın elinden aldım, harika bir duygu” dedi.

OKULA GİTTİĞİ İÇİN BABASINDAN DAYAK YİYEN FİDAN TEYZE’NİN 50 YILLIK HAYALİ

- Mezuniyet sevinci yaşayanlardan Fidan İlki, dayak yemeyi göze alarak gizlice gitmiş okula: “Okul çağıma geldiğimde çok heveslenmiştim. Arkadaşlarım gidiyordu, ancak babam bana ‘Olmaz’ diyordu. Bir gün babam köyde değilken yokluğunu fırsat bilip okula gittim. Ama aniden babam sınıfa girdi. Kalem elimden düştü korkudan. Öğretmen ‘Okutalım’ dese de babam kabul etmedi. Beni sınıftan aldı, sürükleyerek evin ahırına götürdü. Orada yediğim dayağı hiç unutmuyorum. Öğretmen olmayı çok istemiştim. Şimdi 61 yaşımda okuma yazma öğrendim. Benim bu azmim başkalarına örnek olur umarım.”

