Okuma bilmeden notaları çözdü… Geleceğin Mozart’ı

O an şaşkına dönen annesi hemen müzik öğretmeni olan arkadaşı Buse Sürmeligöz’ü aradı. Deniz piyano eğitimlerine başladığında ikinci şoku da Sürmeligöz’e yaşattı. Henüz birkaç ders almıştı ki öğretmeninin çaldığı İzmir Marşı’nın solfejini kusursuz olarak yaptı. Okuma yazma öğrenmeden nota okuyabilen 4 yaşındaki Deniz, uluslararası geçerliliği olan ve 8 aşama tamamlandığında lise diplomasına denk sayılan London College Of Music’in ilk aşamasını tamamlayan en küçük öğrencilerden biri oldu. Çocukların 6 yaşından itibaren katılabildiği, Kanada- Ukrayna işbirliğiyle düzenlenen uluslararası bir yarışma olan Youth Creativity Piano Competition’da da birincilik aldı. Piyano eğitimine başlayalı 1 yıl olmadan, Mozart, Bach, Haydn gibi müzik dehalarının eserlerini çalabilen ve 3 konserde sahneye çıkan Deniz, 7 Şubat’ta da Antalya’da düzenlenen Barkarol Fest’te en küçük sanatçı olarak sahnedeydi.

‘ZOR VE GENİŞ REPERTUARA SAHİP’

Pelin Işık oğlu Deniz’in yeteneğini nasıl fark ettiklerini şöyle anlattı:

“Ailemin yönlendirmesiyle küçük yaşta piyano ve bale eğitimi aldım. Deniz 3 yaşındayken bir gün kahvaltı yapıyordu ve ben de piyano çalıyordum. Ağzında yumurtayla notaları isimleriyle ve doğru şekilde söylemeye başladı. Şimdi çok hızlı öğrenerek ilerlediği bir dönemde. Haftanın 6 günü evde çalışıyor. Biz bu konuda onu hiç sıkıştırmıyoruz çünkü sıkılmasını istemiyoruz.”

Buse Sürmeligöz ise “Deniz haftada 1 günlük çalışmayla çok geniş ve zor bir repertu-

ara sahip oldu. Örneğin, üniversitelerde öğretilen performansları sergileyebiliyor. Deniz mükemmeliyetçi, kendi düzeninin dışına çıkmayan, yarım kalan işten rahatsız olarak kusursuzu arayan bir çocuk. Akademideki iyi hocaların, Gülsin Onay, Fazıl Say, Emre Şen gibi üstatların elinde doğru işlenmesi gereken bir cevher var” dedi.