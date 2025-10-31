×
Okulun temizlik görevlisi, 7 yaşındaki çocuğun yüzünde sigara söndürdü

#Okul#Çocuğa Şiddet#Şanlıurfa
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2025 12:45

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde ilkokul 2’nci sınıf öğrencisi Mustafa B.'nin (7) yüzünde sigara söndüren temizlik görevlisi Zehra Sanık (45), tutuklandı.

Olay, önceki gün Koyunluca İlkokulu'nda meydana geldi. İŞKUR üzerinden geçici olarak okulun temizlik kadrosuna alınan temizlik görevlisi olan Zehra Sanık, iddiaya göre 2'nci sınıf öğrencisi Mustafa B.'nin yüzünde sigara söndürdü ve çocuğu darbetti. Çocuğun gözünün altında yanık izi oluşurken, aile ve okul yönetimi kadından şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Zehra Sanık'ı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zehra Sanık, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

