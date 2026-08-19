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Okulun spor salonunda kahreden olay: 8 yaşındaki Mert hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Mert Ali Yavuz#Şanlıurfa#Şanlıurfa Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 15:27

Şanlıurfa'da kapalı spor salonunda filesine tırmanmaya çalışırken devrilen kale direğinin altında kalan Mert Ali Yavuz (8), hayatını kaybetti.

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Olay, öğle saatlerinde Akabe TOKİ Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda meydana geldi. İddiaya göre; okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan İbrahim Yavuz, yaz tatili nedeniyle oğlu Mert Ali Yavuz'u yanında kapalı spor salonuna götürdü.

Okulun spor salonunda kahreden olay: 8 yaşındaki Mert hayatını kaybetti

Yavuz, kursiyerlere basketbol antrenmanı yaptırdığı sırada Mert Ali de salonda bulunan portatif kale direğiyle oynamaya başladı. Bu sırada filesine tırmanmaya çalıştığı demir kale direği, Mert Ali’nin üzerine devrildi.

Okulun spor salonunda kahreden olay: 8 yaşındaki Mert hayatını kaybetti

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CENAZE NAMAZI KILINDI

Kazayı gören baba ve salondakiler, direği çocuğun üzerinden kaldırarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Mert Ali Yavuz, ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Okulun spor salonunda kahreden olay: 8 yaşındaki Mert hayatını kaybetti

Mert Ali, burada kurtarılamadı. Mert Ali Yavuz’un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yavuz'un cenazesi, Sırrın Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Okulun spor salonunda kahreden olay: 8 yaşındaki Mert hayatını kaybetti

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Okulun spor salonunda kahreden olay: 8 yaşındaki Mert hayatını kaybetti

 

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#Mert Ali Yavuz#Şanlıurfa#Şanlıurfa Haberleri

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