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Gündem
Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 27.04.2021 - 19:38 | Son Güncelleme:

Okulun önündeki çöpten Atatürk posteri çıktı, müdür görevden uzaklaştırıldı

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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Doğan Demircioğlu İlkokulu’nun önündeki çöp konteyneri içinde, Atatürk posteri ve İstiklal Marşı tablo çıktı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, okul müdürü R.Ö., görevden uzaklaştırıldı.

Mehmetçik Mahallesi’ndeki Doğan Demircioğlu İlkokulu’nun önündeki çöp konteynerinde, dün, vatandaşlar tarafından Atatürk posteri ve İstiklal Marşı tablosu bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Atatürk portresi ve İstiklal Marşı’nın yazılı olduğu tablo, yetkililer tarafından bulunduğu yerden alındı.

Denizli Valiliği’nden konu ile ilgili gerekli incelemenin yürütüldüğü ifade edilerek, "Okul müdürü R.Ö. görevden uzaklaştırılarak konunun aydınlığa kavuşturulması için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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