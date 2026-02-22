×
Okulun karşısında oturan vatandaştan 'zil' başvurusu: Mağduriyetini KDK çözdü

Okulun karşısında oturan vatandaştan zil başvurusu: Mağduriyetini KDK çözdü
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), evinin karşısındaki okulun tatil günleri çalan zil sesinden rahatsız olan vatandaşın sorununu çözüme kavuşturdu.

Ortaokulun zil ve anons sisteminin, okulun kapalı olduğu hafta sonları ile resmi tatil günlerinde de çalıştığını belirten bir vatandaş, yaşadığı gürültü nedeniyle KDK'ye başvurdu.

İrtibata geçtiği okul yönetiminin, sistemin devre dışı bırakılacağı taahhüdünde bulunmasına rağmen sorunun devam ettiğini ifade eden vatandaş, mağduriyetinin giderilmesini talep etti.

Başvuru üzerine okul yönetimiyle irtibata geçen KDK, vatandaşın sorununun çözülmesini istedi.

SORUN, ÇÖZÜME KAVUŞTU

Yaşadığı sorun çözüme kavuşan vatandaş, "yaklaşık 1,5 aydır okulun ses şiddetine dikkat edildiğini ve tatil günleri zilin çalmadığını" KDK'ye bildirdi.

