Küçük Miray, okulun ilk gününde hayatını kaybetmişti... Korkunç olayda öğretmen tutuklandı

Haberin Devamı

Olay, Altınordu ilçesi Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlk ve Ortaokulu'nda dün sabah saatlerinde meydana geldi. Uyum haftası kapsamında ilk kez okula giden birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a (7), okul bahçesindeki demir kapının önünde okulun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Banu Kaya 52 BK 790 plakalı Mercedes GLB 200 marka cipi ile çocuğu fark edemeyerek çarptı.

Cipin altına kalan ve ağır yaralanan Miray Arslan, kaldırıldığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olayın ardından gözaltına alınan öğretmen Banu Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.