×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Küçük Miray, okulun ilk gününde hayatını kaybetmişti... Korkunç olayda öğretmen tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Miray Arslan#Altınordu#Ordu
Küçük Miray, okulun ilk gününde hayatını kaybetmişti... Korkunç olayda öğretmen tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 12:52

Ordu'da, ‘uyum haftası' kapsamında okuluna giden birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a, kullandığı cip ile çarparak hayatını kaybetmesine yol açan okulun beden eğitimi ve spor öğretmeni tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, Altınordu ilçesi Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlk ve Ortaokulu'nda dün sabah saatlerinde meydana geldi. Uyum haftası kapsamında ilk kez okula giden birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a (7), okul bahçesindeki demir kapının önünde okulun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Banu Kaya 52 BK 790 plakalı Mercedes GLB 200 marka cipi ile çocuğu fark edemeyerek çarptı.

Küçük Miray, okulun ilk gününde hayatını kaybetmişti... Korkunç olayda öğretmen tutuklandı

Cipin altına kalan ve ağır yaralanan Miray Arslan, kaldırıldığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Küçük Miray, okulun ilk gününde hayatını kaybetmişti... Korkunç olayda öğretmen tutuklandı

Haberin Devamı

Olayın ardından gözaltına alınan öğretmen Banu Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Küçük Miray, okulun ilk gününde hayatını kaybetmişti... Korkunç olayda öğretmen tutuklandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Miray Arslan#Altınordu#Ordu

BAKMADAN GEÇME!