Okulun deposunu kütüphaneye çevirdi

Bahçeli İlkokulu'nda görevli öğretmen Hanife Müge İmrah, okulun kullanılmayan deposunu kütüphaneye dönüştürmek istedi. Kararının ardından çalışma başlatan Hanife Müge İmrah, öğrencileriyle beraber depoyu yeniden düzenleyip, boyayarak kullanıma hazır hale getirdi. Kitaplarında yerleştirilmesinin ardından eski deponun kütüphaneye dönüştüğünü anlatan öğretmen Hanife Müge İmrah, "Okulumuz kırsal mahallede bulunan bir okul. Bu nedenle okulda kütüphane olmasının çocuklarımıza faydalı olacağını düşündüm. Bunun üzerine okulumuzda yıllardır kullanılmayan bir depoyu kütüphaneye çevirmeye karar verdik. Burada öğrencilerimin de desteğiyle depoyu güzel bir kütüphane haline getirdik. Şuan içerisinde 4 masa, 16 sandalye, kitap rafları ve oyun grubunun da yer aldığı kütüphanemiz okulumuzda bulunan tüm çocuklarımıza hizmet veriyor" dedi.