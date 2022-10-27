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Okulun çevre kahramanları... Emine Erdoğan’dan tebrik

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Emine Erdoğan#Bergama
Okulun çevre kahramanları... Emine Erdoğan’dan tebrik
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, geridönüşüm bahçesi kuran İzmir’in Bergama ilçesindeki Ayaskent İrfan Kırdar Ortaokulu’nun öğretmen ve öğrencilerini, sosyal medyadan paylaştığı mesajla tebrik etti.

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Emine Erdoğan, Twitter hesabından geridönüşüm bahçesinin fotoğraflarını paylaşarak şöyle dedi: “İzmir’in Bergama ilçesindeki Ayaskent İrfan Kırdar Ortaokulu’nun çevre kahramanlarını sevgiyle kucaklıyorum. Geridönüşüm bahçesi kuran, sebze-meyve atıklarından biyogaz, atık yağlardan ise sabun üreten öğrencilerimizle ne kadar gurur duysam az. Bu örnekle görüyoruz ki, sıfır atık anlayışı kolayca okuldan başlayarak tüm ilçeye yayılabiliyor ve bir yaşam pratiği haline dönüşebiliyor. Çocuklarımıza sıfır atık farkındalığını kazandıran öğretmenlerimize de gönülden teşekkür ediyorum.”

Okulun çevre kahramanları... Emine Erdoğan’dan tebrik

Okulun çevre kahramanları... Emine Erdoğan’dan tebrik

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Emine Erdoğan#Bergama

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