Okulun çevre kahramanları... Emine Erdoğan’dan tebrik

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Emine Erdoğan, Twitter hesabından geridönüşüm bahçesinin fotoğraflarını paylaşarak şöyle dedi: “İzmir’in Bergama ilçesindeki Ayaskent İrfan Kırdar Ortaokulu’nun çevre kahramanlarını sevgiyle kucaklıyorum. Geridönüşüm bahçesi kuran, sebze-meyve atıklarından biyogaz, atık yağlardan ise sabun üreten öğrencilerimizle ne kadar gurur duysam az. Bu örnekle görüyoruz ki, sıfır atık anlayışı kolayca okuldan başlayarak tüm ilçeye yayılabiliyor ve bir yaşam pratiği haline dönüşebiliyor. Çocuklarımıza sıfır atık farkındalığını kazandıran öğretmenlerimize de gönülden teşekkür ediyorum.”