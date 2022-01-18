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Okulun çatısında yangın çıktı! Öğrenciler tahliye edildi

#Aydın#Karacasu#Okul
Okulun çatısında yangın çıktı Öğrenciler tahliye edildi

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki bir ortaokulun çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Öğrenciler tahliye edilirken, alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

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Alemler Mahallesi'ndeki Alemler Ortaokulu'nda kalorifer kazanından çatıya çıkan bacada aşırı ısınma nedeniyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp çatıya sıçrarken öğretmenler, okulda eğitim gören yaklaşık 100 öğrenciyi tahliye etti.

İhbar üzerine okula itfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Okulun çatısında yangın çıktı Öğrenciler tahliye edildi

Karacasu Kaymakamı Furkan Alpay okula gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Çatıda zarar neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Okulun çatısında yangın çıktı Öğrenciler tahliye edildi

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#Aydın#Karacasu#Okul

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