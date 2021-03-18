Okulun camından düşen öğrenci yaralandı

Olay, öğle saatlerinde Düzce şehir merkezine bulunan Namık Kemal İlkokulu’nda meydana geldi. İlkokul birinci sınıf öğrencisi M.L., okul çıkış saatinde arkadaşlarından geri kaldı. İddialara göre arkadaşlarının önüne geçmek için okulun çıkış kapısı yerine pencereye yönelen M.L. kalabalıkta fark edilmeyerek camı açtı ve aşağı düştü.

Öğrencinin düştüğünü gören okul dışındaki velilerin ihbarı üzerine okula acil sağlık ekibi geldi. Öğrencinin ilk müdahalesini okul bahçesinde yapan acil sağlık ekipleri, M.L.’yi ambulans ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Yaklaşık 2 metrelik yükseklikten düşen öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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