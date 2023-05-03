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"Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" projesi... Emine Erdoğan: Ülke genelinde tüm öğrencilere ulaşacak

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Okul#Sağlıklı Beslenme
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 11:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" kampanyasıyla ilgili payaşımda bulundu. Projenin en kısa sürede tüm öğrencilere ulaşacağını belirten Erdoğan, "Çocuklarımızı koruyan her projenin destekçisi olmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Kıymetli yavrularımız, sizin sağlığınız bizim için her işin başında geliyor. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığımız ile “Okulumda Sağlıklı Besleniyorum” kampanyasını Şubat ayında hayata geçirdik.

Hepimizi derinden etkileyen deprem felaketi nedeniyle proje tanıtımını gerçekleştiremedik fakat Bakanlığımız çalışmalarını hız kesmeden sürdürdü.

Değerli veliler, Anasınıfından liselere kadar 5 milyon öğrencimize günde en az 1 öğün yemek ikram ediliyor.

Okulumda Sağlıklı Besleniyorum projesi... Emine Erdoğan: Ülke genelinde tüm öğrencilere ulaşacak

Bakanlığımıza bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde ve meslek liselerinin ilgili bölümlerinde özenle hazırlanan taze, sıcak ve sağlıklı yemekler çocuklarımıza şifa oluyor.

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Bununla birlikte Bakanlığımızın oluşturduğu sağlıklı beslenme portalıyla yavrularımız erken yaşta yerel gıdaları tanıyor, mevsiminde beslenmeye teşvik ediliyor.

"ÜLKE GENELİNDE TÜM ÖĞRENCİLERE ULAŞACAK"

Bilhassa önemsediğimiz okul yemeği programının kısa bir zaman içerisinde ülke genelindeki tüm öğrencilerimize ulaşacağına yürekten inanıyorum.

Çocuklarımızı koruyan her projenin destekçisi olmaya devam edeceğim. Gayretleri ve emekleri için Milli Eğitim Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. http://sagliklibesleniyorum.meb.gov.tr

Okulumda Sağlıklı Besleniyorum projesi... Emine Erdoğan: Ülke genelinde tüm öğrencilere ulaşacak

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#Emine Erdoğan#Okul#Sağlıklı Beslenme

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