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Okulun belası oldu! Önce bir öğrenciyi bıçakladı sonra öğretmeni darbetti

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#Samsun#İlkadım#Okul
Okulun belası oldu Önce bir öğrenciyi bıçakladı sonra öğretmeni darbetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2025 15:37

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde daha önce bir öğrenciyi bıçakla yaralayan genç, okulda öğretmeni darbetti. M.C'nin yaklaşık 5 ay önce de aynı okulun bahçesinde bir öğrenciyi bıçakla yaraladığı öğrenildi.

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Alınan bilgiye göre, Atatürk Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde okul öğrencisi olmayan 2 kişiyi gören öğrenciler, durumu nöbetçi öğretmen Umut Deniz Mert'e (52) bildirdi.

Mert, dışarıdan gelen M.C. (16) ve A.E.K'yi (16) okuldan çıkarmaya çalıştığı sırada tartışma çıktı.

OKULDAN KAÇTI

M.C, nöbetçi öğretmen Mert'i darbettikten sonra arkadaşıyla okuldan kaçtı.

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Okulun belası oldu Önce bir öğrenciyi bıçakladı sonra öğretmeni darbetti

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

OKULU BIRAKTIKTAN SONRA DA BİR ÖĞRENCİYİ BIÇAKLAMAIŞ

M.C'nin geçen yıl söz konusu liseyi bir yıl okuduktan sonra bıraktığı, yaklaşık 5 ay önce aynı okulun bahçesinde bir öğrenciyi bıçakla yaraladığı öğrenildi.

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Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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#Samsun#İlkadım#Okul

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