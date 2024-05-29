Okulu basıp öğretmene saldırdı

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Kocaeli Darıca’da dün Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu’nda veli M.A.’nın birinci sınıfta okuyan oğlu, bir başka şubedeki akranıyla kavga etti. Bunu öğrenen M.A. dün sabah ilk ders saatinde okula gitti. M.A. daha sonra çocuğunun öğretmeni Burak Laçin’e, “Bana oğluma vuran çocuğu göster, onu döveceğim” dedi. Öğretmen Laçin ise “Öyle şey olmaz, çocuklar kendi aralarında kavga eder, biz barıştırırız” diyerek yanıt verdi.

5 KİŞİYLE GELDİLER

Bu uyarıyı dinlemeyen ve ısrarlarını sürdüren veli M.A. yalnız değildi. Birinci sınıf çocuğuna saldırmak için yanında 5 kişiyle gelmişti ve aradığı çocuğun kim olduğunu bulamayınca öfkesini öğretmen Burak Laçin’e yöneltti. Sınıf ortasında öğretmene saldıran M.A.’yı, okulun diğer öğretmenleri tutmaya çalıştı. Arbede önce okul koridorlarına sonra da bahçeye taştı. Polise yapılan ihbarın ardından kaçan veli M.A, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli İl ve Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, konuyla ilgili müfettiş görevlendirildiği ve adli sürecin tamamlanmasının ardından soruşturma başlatılacağı bilgisini paylaştı.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise olayla ilgili paylaşımında, “Öğretmenimize yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, şiddetin her türlüsüyle mücadelede kararlılığımızı yineliyorum. Okullarımızın daha güvenli hale gelmesini amaçlayan ve içerisinde şiddete karşı yasal düzenlemelerin de yer aldığı yeni ÖMK’nin bir an önce hayata geçirilmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.