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Okulların ikinci gününde trafik yoğunluğu arttı

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#İstanbul Trafik#Trafik Yoğunluğu#Eğitim-Öğretim Yılı
Okulların ikinci gününde trafik yoğunluğu arttı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 08:35

İstanbul’da 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı’nın başlamasıyla birlikte kent genelindeki trafik yoğunluğu ikinci günde artış gösterdi. Okulların açıldığı ilk gün yüzde 51 olarak ölçülen trafik yoğunluğu, ikinci gününde yüzde 58’e yükseldi.

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İstanbul’da yeni eğitim-öğretim yılının ilk günündeki trafik yoğunluğu, İstanbul Valiliği tarafından alınan trafik tedbirleri kapsamında büyük ölçüde azaltıldı. Alınan önlemlerle birlikte okulların açıldığı ilk gün trafik yoğunluğu yüzde 51 seviyesinde ölçüldü.

Okulların ikinci gününde trafik yoğunluğu arttı

Eğitim-öğretim yılının ikinci gününde ise sabah saatlerinden itibaren özellikle ana arterler ve bağlantı yollarında araç yoğunluğunun arttığı görüldü. Trafik yoğunluğu yüzde 58 seviyesine yükselirken, bazı bölgelerde sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

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#İstanbul Trafik#Trafik Yoğunluğu#Eğitim-Öğretim Yılı

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