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Okulların enerjisi güneşten gelecek

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#Güneş Enerjisi#Okul#Milli Eğitim Bakanlığı
Okulların enerjisi güneşten gelecek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 07:00

Güneş enerjisinin kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Çevre Dostu 1000 Okul Projesi kapsamında Türkiye genelinde 1000 okula güneş enerjisi santralı kuruluyor.

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Türkiye’nin bol güneşli illerinden Antalya’da 19 devlet okulunda GES kurumu başlandı. İstanbul’da ise Bahçeşehir Tek Okulları enerjisini güneşten sağlamaya başladı. Okulun çatısına kurulan 157 güneş paneli yılda yaklaşık 100 bin kilovat enerji üretiyor. Sistemin yılda yaklaşık 125 ağacın doğaya kazandırılmasıyla eşdeğer olduğu açıklandı. “Sıfır atık” ve “Temiz enerji” hedefi ile eğitim veren okulun bahçesinde her yaştan öğrenciyle birlikte sebze ve meyve yetiştirilerek yeni nesillerin tarımla tanışması da sağlanıyor. Bahçeşehir Tek Okulları kurucusu Celal Serzan Timuçin “Çocuklarımız için temiz bir dünya bırakabilmek esin kaynağımız oldu” dedi.

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#Güneş Enerjisi#Okul#Milli Eğitim Bakanlığı

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