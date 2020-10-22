Okulların 2021 yılı pansiyon ücretleri belirlendi

Mesleki-teknik okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların da pansiyon ücretleri yüzde 9,9 artacak ve 4 bin 520 liraya çıkacak.

2021 bütçe teklifiyle belirlenen pansiyon ücretleri ve bu yıla göre artış oranları şöyle:

Okul türleri ve kademesi

2020 (TL-Ücret) 3.660

2021 (TL-Ücret) 4.020

Artış Oranı (Yüzde) 9,8

(İlkokul, ortaokul, yatılı ortaokullar, imam hatip okulları ile özel eğitim okulları)

Ortaöğretim Okulları

2020 (TL-Ücret) 3.660

2021 (TL-Ücret) 4.020

Artış Oranı (Yüzde) 9,8

Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları

2020 (TL-Ücret) 4.110

2021 (TL-Ücret) 4.520

Artış Oranı (Yüzde) 9,9