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AA
Haber Giriş: 22.10.2020 - 14:51 | Son Güncelleme:

Okulların 2021 yılı pansiyon ücretleri belirlendi

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Okulların 2021 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
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Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri yeni yılda ortalama yüzde 9,8 artacak. AA muhabirinin 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden yaptığı derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında gelecek yıl yüzde 9,8 artışla 4 bin 20 liraya yükselecek.

Mesleki-teknik okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların da pansiyon ücretleri yüzde 9,9 artacak ve 4 bin 520 liraya çıkacak.

2021 bütçe teklifiyle belirlenen pansiyon ücretleri ve bu yıla göre artış oranları şöyle:

Okul türleri ve kademesi

2020 (TL-Ücret) 3.660

2021 (TL-Ücret) 4.020

Artış Oranı (Yüzde) 9,8

(İlkokul, ortaokul, yatılı ortaokullar, imam hatip okulları ile özel eğitim okulları)

Ortaöğretim Okulları

2020 (TL-Ücret)  3.660

2021 (TL-Ücret) 4.020

Artış Oranı (Yüzde) 9,8

Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları

2020 (TL-Ücret)  4.110

2021 (TL-Ücret) 4.520

Artış Oranı (Yüzde) 9,9

 

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