Okulların 2021 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri yeni yılda ortalama yüzde 9,8 artacak. AA muhabirinin 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden yaptığı derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında gelecek yıl yüzde 9,8 artışla 4 bin 20 liraya yükselecek.
Mesleki-teknik okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların da pansiyon ücretleri yüzde 9,9 artacak ve 4 bin 520 liraya çıkacak.
2021 bütçe teklifiyle belirlenen pansiyon ücretleri ve bu yıla göre artış oranları şöyle:
Okul türleri ve kademesi
2020 (TL-Ücret) 3.660
2021 (TL-Ücret) 4.020
Artış Oranı (Yüzde) 9,8
(İlkokul, ortaokul, yatılı ortaokullar, imam hatip okulları ile özel eğitim okulları)
Ortaöğretim Okulları
2020 (TL-Ücret) 3.660
2021 (TL-Ücret) 4.020
Artış Oranı (Yüzde) 9,8
Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları
2020 (TL-Ücret) 4.110
2021 (TL-Ücret) 4.520
Artış Oranı (Yüzde) 9,9
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