Okulları açmak için eylül ve ekim daha ağır basıyor

NTV’nin canlı yayınına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Okullar ne zaman açılacak”, “Sınavlar nasıl yapılacak” gibi tüm veliler ve öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı. Bakan Selçuk özetle şunları söyledi:

SADECE BİZ PLANLAMIYORUZ

“Okulların açılması Milli Eğitim Bakanlığı’nın kendi içerisinde planlayıp da sonlandırabileceği bir süreç değil. Aynı zamanda ekonomik bir süreç. Turizmle, diğer üretim sektörleriyle, sosyal hayat, ticaretle ilgili. Bundan dolayı biz kararlarımızı alırken tek noktadan meseleye bakmıyoruz. Yazın da çocuklarımızın dinlemesini çok önemsiyoruz. Her şekilde telafimizi yaparız.

SENARYOLARA HAZIRIZ

Haziran ayı içerisinde, mayıs ayı içerisinde ne olabilir, hangi yaş gruplarında hangi durumları ne şekilde devreye sokabiliriz eylül başında, ekimde ne olabilir? 2020-2021 eğitim takvimi nasıl düzenlenirse bu eksiklikleri giderebiliriz konusunda çalışmalarımız hazır. Gidişata bağlı olarak bunu toplumla paylaşacağız. Eylül ve ekim daha ağır basıyor ve onun öncesi dönem için çalışmalarımız var. Mayıs ve haziran ayı için de planlamalarımız var. Ama temmuz ve ağustos ayı için çok fazla planlamalar üzerine çalışmıyoruz."

MEB’DE ‘NORMALLEŞME’ HAZIRLIĞI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından bakanlık birimlerine gönderen yazıda ‘normalleşme planı’ ile ilgili hazırlık yapılması istendi. Cumhurbaşkanlığı tarafından 21 Nisan’da gönderilen e-postada ‘normalleşme planı’ hazırlıklarının başladığı ifade edildi. Normalleşme planı dört aşamalı olacak. Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet Fatih Leblebici imzasıyla bakanlık birimlerine gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:



“ Normalleşme süreci, mayıs ayında hazırlık dönemi olarak başlayıp, Ramazan Bayramı akabinde devam ederek, ‘COVID-19 aşısının bulunacağı’ tarihe kadar dört aşama halinde hayata geçirilecek.



Aşama 0 (Hazırlık dönemi): 4-26 Mayıs



Aşama 1: 27 Mayıs-31 Ağustos



Aşama 2: 1 Eylül-31 Aralık



Aşama 3: 1 Ocak 2021-COVID-19 için aşının geliştirilerek uygulandığı tarih.