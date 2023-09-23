Okullardaki akran zorbalığının nedeni kontrolsüz internet

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Okullarda zorbalığa maruz kalan çocuk sayısı her geçen gün artıyor. Kimi zaman fiziksel kimi zamansa psikolojik olarak zorbalığa maruz kalan çocuklar, hem aileleri hem de okulları alarma geçiriyor. Uzmanlara göre bunda, zihin sağlığını doğrudan etkileyen sosyal medyanın ve kontrolsüz internet kullanımının etkisi büyük. Konuya ilişkin NLP Uzmanı Zihin Eğitmeni Burak Dalgül Hürriyet’e şunları söyledi:

‘HAVALI’ OLMAK İÇİN

“Teknoloji içine doğan çocuklar, doğdukları andan itibaren sanal dünya ile tanıştıkları için sanal dünyayı zihin gerçek olarak algılıyor. Sanal dünya onların gerçekliği. Oysaki ebeveynler için orası gerçek değil. Çocukların sanal dünyada kendi aralarındaki iletişimin nezaketsiz ve yetersiz olması, bilgisayar oyunlarındaki karakterlerin konuşmalarının doğal bir yansıması. Bir çocuk doğduğu andan itibaren zihnen kayıt yapmaya başlar. Ne kaydederse onu dışarıya yansıtır. Oyunlardaki karakterlerin günlük hayatta kullanmayı tercih etmediğimiz bir dilde zorbaca konuşmaları onlara havalı geliyor ve bunu günlük hayatlarında havalı olmak için kendi akranlarına karşı kullanıyorlar. Zihinlerindeki kod tam olarak şu. ‘Havalı olursam dikkat çekerim. O zaman dikkat çekmek için zorba gibi davranıp nezaketsiz konuşmalıyım.’

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ONLARLA OYUN OYNAYIN

Onların algılarında sanal dünya ve gerçek ayrımı olmadığı için gerçek hayatta da karşısındaki insanların oyunlardaki gibi hiçbir şey hissetmediklerini sanıyorlar. Bu noktada günlük hayatlarında çocuklarıyla oyun oynayan, kaliteli vakit geçiren ve samimiyetle iletişim kuran ebeveynler, çocuklarında zorbalık yerine paylaşıma ve duygulara dayalı bir kayıt yaratır. Böyle bir deneyimi kaydeden çocuğun hayatında zorbalık ve nezaketsizlik hiçbir şekilde barınamaz.”