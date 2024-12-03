Okullarda yeni tehlike: Meyve suyuna ‘puf zulası’

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Ülkemizde elektronik sigara satışı, 2020’de yasaklandı. İlk olarak sigaraya göre daha zararsız bir alternatif olarak pazarlanan tek kullanımlık ya da likit dolum yapılabilen bu cihazlar, meyve kokusu ve şekerli tadı nedeniyle kısa sürede gençler arasında da yaygınlaştı. Bazı büfe ve bakkallarda el altından, internette ise farklı sitelerden ulaşılabilen bu cihazlar, 500-600 lira arasında satılıyor. İkinci eli ise 100 liraya bulunabiliyor. Kullanımı ortaokul çağındaki çocuklara kadar düşen bu elektronik sigaralar, okullarda yapılan üst aramalarında öğretmenler tarafından toplanmaya başlanınca son günlerde öğrenciler, yeni bir yöntem kullanmaya başladı. Bu yöntemde, boş ve küçük karton meyve suyu kutusuna ‘puf’ koyuluyor. Öğrenci okulda sanki pipetle meyve suyu içer gibi zehir soluyor. Görüştüğümüz öğretmen ve idareciler, okulları saran elektronik sigara tehlikesini şöyle anlatıyor:

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KORİDORLARDA MEYVE KOKUSU

“Böyle bir düzenek yakalamadık ama biz de şüphe ediyoruz. Bir süredir okulda bir meyve aroması kokusu aldı başını gidiyor. Kullanımı o kadar yaygın ki içmeyen öğrenci neredeyse yok. Öğretmenler olarak bunun önüne geçmek için büyük çaba harcıyoruz ama öğrenciler de sürekli yeni yollar buluyor. Bir başka zula yöntemi olarak okul çevresinde bazı noktalara saklayabiliyorlar. Bu meyve suyu kutusu yöntemini de okul idarecilerimize gösterip toplantılarda konuşacağız. Buna mutlaka tedbir almak gerekiyor. Yeniden doldurulabilir olanların ikinci el satışlarının okulda döndüğünü, tedarikçinin genelde bazı öğrenciler olduğunu görüp biliyoruz. Yakaladığımızda onlara ileride karşılaşabilecekleri sağlık sorunlarını anlatıp gösteriyoruz ama çoğu zaman da umursamıyorlar.”

UZMANLAR UYARDI: E-SİGARA DEYİP GEÇMEYİN

Uzman Gelişim Psikoloğu Irmak Kerimoğlu: Kolay taşınması ve meyve ağırlıklı kokusu nedeniyle fark etmek zorlaşıyor. Eskiden okula sigara sokan çocuklar şimdi çok daha kolay olduğu için bunları kullanıyorlar. Elektronik sigara gerçek sigara gibi bağımlılık yapmasının yanı sıra farklı bağımlılıkları da tetikleyebilir. Ayrıca likit içindeki kimyasallar nedeniyle yasaklı madde kullanımına yöneltebilir. Elektronik sigara deyip geçmemek gerekiyor. Yol kenarında çocukların muhtemelen harçlıklarını birleştirerek aldıkları 1 pufu elden ele gezdirdiklerini gördüm. Bu aynı zamanda ciddi bir bulaş riskini de doğuruyor. Kaçak gelen ürünlerin orijinalliğini de bilmiyoruz. Yani içine ne karıştırdıklarına da hakim değiliz şu anda.

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İHBAR HATTI KURULMALI

Yeşilay Formatörü Uzman Klinik Psikolog Merve Hacıabdurrahmanoğlu: Bazı gençler bu cihazların sakinleştirici etkisine inanıyor. Sınav stresi, aile baskısı veya sosyal kaygılar nedeniyle de gençler rahatlamak için yönelebiliyor. Bazı yasadışı sitelerde ya da şifreli erişim gerektiren platformlarda, bazı marketler, büfeler veya bakkallarda bu ürünlere gizlice ulaşabiliyorlar. Yasadışı satış yapılan yerleri bildirmek için kolay ulaşılabilir bir ihbar hattı oluşturulmalı.