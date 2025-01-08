Okullarda yeni dönem başlıyor: Artık 1. sınıf öğrencilerine 'Gelişim Raporu' verilecek

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TYMM doğrultusunda güncellenen müfredat, "beceri temelli" bir yaklaşımı temel alıyor. Yeni yapı; alan becerileri, kavramsal beceriler ve sosyal-duygusal öğrenme becerilerini kapsayan bütüncül bir eğitim modeline dayanıyor. Bu model, "sonuç odaklı ölçme" yönteminin yerine "süreç odaklı ölçmeyi" eğitim sistemine entegre ediyor. Ders kitapları da bu anlayışa uygun olarak düzenlenirken, öğrencilerin gelişim süreçlerini detaylı bir şekilde değerlendiren "bütüncül eğitim yaklaşımı" benimseniyor.

KARNE YERİNE GELİŞİM RAPORU

Yeni düzenlemeyle, geleneksel karne uygulaması yerini öğrenciyi zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel açıdan bir bütün olarak ele alan "gelişim raporlarına" bırakıyor. İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin gelişim raporları, onların öğrenme süreçlerindeki kazanımlarını ve sosyal-duygusal becerilerini de içeriyor. Bu raporlar, sadece sonuçlara değil, öğrencilerin eğitim sürecindeki gelişimlerine odaklanıyor. Velilere sunulan raporlar, çocuklarının ilerleme kaydettiği alanları ve desteklenmesi gereken becerileri somut önerilerle birlikte açıklıyor.

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VELİLERE REHBERLİK VE SOMUT ÖNERİLER

Gelişim raporları, öğrencilerin ilerlemesini detaylı bir şekilde velilere sunmayı hedefliyor. Öğretmenler, değerlendirme süreçlerinde kullandıkları gelişimsel ölçütler doğrultusunda, velilere rehberlik sağlıyor. Ayrıca bu raporlar, çocukların sosyal-duygusal ve akademik gelişimlerini desteklemek için somut öneriler içeriyor.

İLK RAPORLAR YARIYIL TATİLİNDE VERİLECEK

İlkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik bu yenilik, 17 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatilinde uygulamaya konulacak. Gelişim raporlarına veliler, "e-Okul" sistemi üzerinden de erişebilecek.

Gelişim raporlarının hazırlanmasında, beceri temelli öğretim programlarına sahip ülkelerin eğitim sistemleri incelendi. Akademisyenler ve öğretmenlerle yapılan toplantılar sonucunda, öğretme ve öğrenme süreçlerinin detaylı değerlendirilebilmesi için rubrikler ve dereceli puanlama anahtarları geliştirildi.

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EĞİTİMDE YENİ BİR PERSPEKTİF

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli", eğitimde süreç odaklı ve bireysel gelişimi merkeze alan bir yaklaşımla, öğrencilerin sadece akademik değil, sosyal ve duygusal yönlerini de geliştirmeyi hedefliyor. Bu yenilik, hem veliler hem de eğitimciler için daha kapsamlı ve yönlendirici bir sistem sunuyor.