Okullarda sınavlar nasıl yapılacak? Sınavlar iptal mi oldu? Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı!

Okullarda sınavların olup olmayacağı ile ilgili MEB tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında kademeli şekilde yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından artan vaka sayıları ile beraber uzaktan eğitime geçildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu eğitim-öğretim yılında ilkokullarda sınav yapılmayacağı, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirleneceği duyuruldu. İşte yapılan açıklamanın tamamı

OKULLARDA SINAVLAR YAPILACAK MI?

MEB'den Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili yeni düzenlemeler konusunda basın açıklaması yapıldı. Buna göre ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek.

Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir (1) yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecek. İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla, ‘o tarih’ itibariyle bulundukları illerde sınavlara katılabilecek.

Açıklamada, ' İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek. 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. ' denildi.