Okullarda sınav yapılacak mı? Ziya Selçuk açıkladı!

Çocuğu okul öncesi veya ilkokul 1. sınıfa giden bir veli olsa çocuğunu okula gönderip göndermeyeceği sorulan Selçuk, bunun bir aile konusu olmasının yanında toplumsal ve küresel bir konu olduğuna işaret ederek, bu tür bir kararı veriye dayalı olarak vermeyi her zaman tercih edeceğini söyledi.

Velilerin bu konuda kaygı duymasının çok doğal olduğunu dile getiren Selçuk, gerekli koşulların sağlanabilmesi, riskin en aza indirilmesi ve kontrollü seviyede tutulabilmesi açısından okullarda yüz yüze eğitim kararının okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflarla, sadece iki günle sınırlı olacak şekilde alındığına dikkati çekti.

Selçuk, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın okullarda eğitimi "2 artı 5 gün" olarak formülize ettiğinin anımsatılması üzerine, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini çok önemsediklerini ve kararları da istişare ederek aldıklarını söyledi.

Bu kararın gerekçelerine değinen Selçuk, "2 gün okula gidip de 5 gün okula gidilmediğinde o 5 gün ailede, çevrede, servis şöföründe, öğretmende belirtilerin ortaya çıkıp çıkmamasıyla ilgili bir boyuta da sahip. O nedenle şimdilik 2 artı 5 gün ama koşullar değişirse elbette günler de sayılar da değişir." ifadelerini kullandı.

Hiç kimseyi zorlamak istemediklerini, bunun sadece akademik bir karar değil psikolojik, sosyolojik bir karar olduğunu belirten Selçuk, bu anlamda velilerin güveninin oluşmasının da önemine vurgu yaptı.

Sınavlara hazırlanan 8. ve 12'nci sınıflar için bir müfredat düzenlemesi olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Selçuk, "Bu sene öğrencilerimizin, müfredatın tamamından sorumlu olmasını ve ölçme değerlendirme açısından okullarda sınav yapılması konusunu gündeme getiriyoruz. Resmi açıklamayı yakında yapacağız. İlkokulda sınav yok, ortaokullar, liseler için yani mevzuatta sınav muhatabı olan bütün çocuklarımız için sınavlarımızı okullarda yapacağız." diye konuştu.

Bakan Selçuk, bu durumun uzaktan eğitim devam etse de geçerli olacağını belirtti.

Ders sınavlarının nasıl olacağının sorulmasına karşılık da Bakan Selçuk, "Randevulu sistemle sınav yapmak durumundayız. Çünkü tüm öğrencileri aynı gün okula çağıramayız. Diyelim ki 7'nci sınıfların sınavı varsa, onların günü, saati ayrı olabilir, biri sabah biri öğleden sonra gelebilir. Bunları okullar ayarlar. Bunlarla ilgili çerçeve hazır." bilgisini paylaştı.

Bakan Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavların bu yıl da haziranda yapılacağını belirterek, tarihe ilişkin kararın o günkü şartlara göre verileceğini bildirdi.

Selçuk, öğrencilerin, gerekli şartlar sağlandığı takdirde derslerde isterlerse maskelerini çıkarabileceklerini de sözlerine ekledi.