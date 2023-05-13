Okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı

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Türkiye'de yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşların okul sınıflarında oy kullanacağı kabin bölümleri ve sandıklar kuruldu. Görevliler yarınki seçim için oy kullanılacak sandık numaralarını kapılara astı. Hazırlıkların tamamlandığı okullardan Ataşehir Halil Atamavcı İlkokulu'nda sandıklar ve oy kabinleri görüntülendi.