Okullarda saygı duruşu yapılacak... Deprem bölgesinde bazı illerde okullara ara verildi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2026 07:00

Kahramanmaraş’ta, 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenler için il genelindeki okullarda 3 dakikalık sessiz anma programı yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıl dönümünde deprem bölgesindeki bazı iller, bugün eğitim öğretime ara verildiğini sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Malatya, Adıyaman ve Osmaniye valilikleri, depremin yıl dönümünde düzenlenecek anma programları, taziye ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle eğitime 1 gün ara verileceğini açıklayarak şu duyuruyu paylaştı:

“6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü dolayısıyla 6 Şubat Cuma (bugün) günü eğitim öğretime il genelinde 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca anma programına katılacak ve kabristan ziyaretinde bulunacak kamu personeli, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde asgari personel bulundurmak kaydıyla 1 gün idari izinli sayılacaktır.”

Millî Eğitim Bakanlığı ise depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları anmak amacıyla tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

