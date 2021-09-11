Okullarda PCR testinde velinin izni istenecek

Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Belirsiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak” ifadelerini kullandı.

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