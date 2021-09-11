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ANKARA
Haber Giriş: 11.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Okullarda PCR testinde velinin izni istenecek

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Okullarda PCR testinde velinin izni istenecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda yapılacak PCR testleri öncesinde velilerin bilgilendirilip onaylarının isteneceğini duyurdu.

Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Belirsiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak” ifadelerini kullandı.

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