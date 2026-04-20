Okullarda sıkı önlemli dersbaşı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta gerçekleşen okul saldırılarının ardından İçişleri Bakanlığı eğitim kurumlarında güvenlik önlemlerini artırmıştı. Bu kapsamda polisler, okullarda görev almaya devam ediyor. Okullar da hafta sonu boyunca hem sosyal medya hem de WhatsApp gruplarında aldıkları yeni önlemleri veli ve öğrencileriyle paylaştı

- İlkokuldan lise kademesine kadar birçok okul, okula formasız öğrenci kabul etmeyeceğini açıkladı.

- Öte yandan bir süredir bazı okullarda uygulanan ama her okulda olmayan ‘veli randevu sistemi’ni hayata geçireceklerini duyuran okullar, randevusu olmayan velinin okula kabul edilmeyeceğinin altını çizdi.

ARAMALAR SIKLAŞTIRILACAK

Okulların aldığı güvenlik önlemleri birbirinden farklılık gösterdi.

- Lise kademesindeki okullar, özellikle velinin izni ve bilgisi olmadan öğrencilerin okuldan çıkamayacağını duyurdu. Okula giden velilerin ise ‘Veli Bekleme Alanı’nın dışında bulunamayacağını belirten okullar, velilerin refakatsiz bir şekilde okulun içinde dolaşmasına da izin vermeyecek. Okulda rahatsızlanan ya da izin almak isteyen öğrenciler, velilerinin okula gelmesini bekleyecek.

- Ayrıca aramalar sıklaştırılacak ve suç teşkil eden unsurları taşıyan öğrenciler anında disiplin cezası alacak.

- Tam gün eğitim yapan okulların bir kısmı da öğle arasında okuldan çıkışı yasakladı. Okullar bunun yerine öğrencilere yemeklerini evden getirmelerini ya da kantinden almalarını önerdi.

METAL DEDEKTÖR ÜST ARAMA SİSTEMİ

- Bazı okullar da okula giriş çıkış saatlerini kontrol altında tutmak adına veli bilgilendirme sisteminin daha aktif bir şekilde kullanılacağını duyurdu. Öğrencilerin okula geç girmesi ya da erken çıkması halinde velilerine anında mesaj gidecek.

- İlkokul ve ortaokul kademelerindeki okullar ise acil ve elzem durumlar dışında okula ziyaretçi kabul edemeyeceklerini belirtti. Kılık, kıyafet, çanta, dijital saat, tablet kontrollerini daha titiz bir şekilde gerçekleştireceklerini duyuran okullar, tek tip kıyafetin önemini hatırlattı. Buna uymayan öğrencilerin velilerini bilgilendireceklerini, kurallar çerçevesinde yasal işlem başlatacaklarını açıkladılar. Bazı okullar da metal dedektör üst arama sistemi kurmaya hazırlanıyor.

‘EVLAT NÖBETİ’

- OKULLAR yaptıkları duyurularda sanal medya ve dijital oyunlara da dikkat çekti. Velilere, çocuklarına evde bilgisayar, telefon ve tablet vermeden önce iki kez düşünmelerini öneren okul yönetimleri, “Güvenlik kontrollerinizi artırın” dedi. Bu sorumluluğun okul, veli işbirliği ile üstlenilmesi gerektiği dile getirilerek, “Ekranlar üzerinden tehlike evimizin içine kadar geldiği için bizim evlat nöbetleri tutmamız gerekiyor” denildi. Ayrıca çocukların okul saldırı haberlerinden uzak tutulması ve ailece izlenen yayınlara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.