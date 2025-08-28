Okullarda Kürtçe bilançosu: 27 bin Kurmançi 3 bin Zazaki tercihi

Haberin Devamı

Önergesinde 2012 - 2013 eğitim ve öğretim döneminde Yaşayan Diller ve Lehçeler dersi kapsamında; Kürtçe (Kurmancca, Zazaca) derslere ilişkin MEB müfredatında düzenlemeler yapıldığını kaydeden Sayyiğit, bu derslerle ilgili son durumu sordu.

Önergeyi yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda verilen Kürtçe derslere ilişkin şunları aktardı: “Bakanlığımıza bağlı resmi kuramlara; 2014-2025 yılları arasında Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe-Kurmançi) alanında 153, Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe-Zazaki) alanında ise 47 öğretmen atanmıştır. 2024-2025 eğitim öğretim yılında Bakanlığımıza bağlı 196 resmî okulda 27 bin 15 öğrenci yaşayan diller ve lehçeler (Kürtçe-Kurmançi); 30 okulda 3 bin 510 öğrenci ise yaşayan diller ve lehçeler (Kürtçe-Zazaki) seçmeli dersini tercih etmiştir.”