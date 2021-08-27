Okullarda kıyafet serbest mi 2021? Okullara serbest kıyafetle gidilebilecek mi?

Okullarda kıyafet serbestisi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların tercihine bırakılmış bir husustur. Okullar dilediği durumda okula istenilen kıyafet ile gelinilmesine olanak tanıyacak, isterse de okula has üniforma alınmasını şart koşabilecek.

Bu durumla ilgili net bilgi, okul yönetimlerinden alınabilecektir.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara