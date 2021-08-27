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Okullarda kıyafet serbest mi 2021? Okullara serbest kıyafetle gidilebilecek mi?
Okullarda serbest kıyafet süreci, pek çok ebeveyn ve öğrencinin gündemindeki konulardan birisi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda alınan bir karar ile okullarda serbest kıyafetle gitmenin mümkün olduğunun açıklanmasıyla birlikte pek çok okul bu kurala riayet etmişti. Ancak bazı okullar ise bu durumu okula özel üniforma kullanımı olarak tercih etmişti. Peki, yeni dönemde okullarda kıyafet serbest mi 2021? Okullara serbest kıyafetle gidilebilecek mi? İşte, merak edilen o detaylar
Okullarda kıyafet serbestisi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların tercihine bırakılmış bir husustur. Okullar dilediği durumda okula istenilen kıyafet ile gelinilmesine olanak tanıyacak, isterse de okula has üniforma alınmasını şart koşabilecek.
Bu durumla ilgili net bilgi, okul yönetimlerinden alınabilecektir.