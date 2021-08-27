MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOkullarda kıyafet serbest mi 2021? Okullara serbest kıyafetle gidilebilecek mi?
GeriGündem Okullarda kıyafet serbest mi 2021? Okullara serbest kıyafetle gidilebilecek mi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 27.08.2021 - 12:14 | Son Güncelleme:

Okullarda kıyafet serbest mi 2021? Okullara serbest kıyafetle gidilebilecek mi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Okullarda kıyafet serbest mi 2021? Okullara serbest kıyafetle gidilebilecek mi?

Okullarda serbest kıyafet süreci, pek çok ebeveyn ve öğrencinin gündemindeki konulardan birisi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda alınan bir karar ile okullarda serbest kıyafetle gitmenin mümkün olduğunun açıklanmasıyla birlikte pek çok okul bu kurala riayet etmişti. Ancak bazı okullar ise bu durumu okula özel üniforma kullanımı olarak tercih etmişti. Peki, yeni dönemde okullarda kıyafet serbest mi 2021? Okullara serbest kıyafetle gidilebilecek mi? İşte, merak edilen o detaylar

Okullarda kıyafet serbestisi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların tercihine bırakılmış bir husustur. Okullar dilediği durumda okula istenilen kıyafet ile gelinilmesine olanak tanıyacak, isterse de okula has üniforma alınmasını şart koşabilecek.

Bu durumla ilgili net bilgi, okul yönetimlerinden alınabilecektir.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi