Okullarda kayıt ücreti var mı? Talimat verildi

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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okul müdürleriyle toplantı yaptı. Kurul salonundaki toplantıya okul müdürlerinin yanı sıra Eğitim Müfettişleri Başkanı İbrahim Gökalp, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Neriman Karakoç ve Edip Erdoğan ile şube müdürleri katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, öğrencilerin okullara kayıt işlemlerinin ilgili mevzuat doğrultusunda yürütülmesini istedi.

Kayıt işlemleri sırasında velilerden herhangi bir ad altında talepte bulunulmaması gerektiğini belirten Çakan, okul yönetimlerinin kayıt sürecini bu doğrultuda yürütmesi talimatını verdi.

Okulların yeni eğitim yılına hazır hale getirilmesini isteyen Çakan, tespit edilen ihtiyaçların zamanında giderilmesi ve hazırlıkların eğitim öğretim yılı başlamadan tamamlanması gerektiğini söyledi.

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YAPILACAK ÇALIŞMALAR GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okulların fiziki ve idari durumları ile eğitim öğretim faaliyetleri değerlendirildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yapılacak çalışmalar, akademik başarı durumu, ölçme ve değerlendirme sonuçları ile öğrenci devamsızlıklarına ilişkin çalışmalar ele alındı. Öğrenci disiplin olayları, akran zorbalığı, okul güvenliği, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile özel eğitim öğrencilerinin eğitim süreçleri de görüşüldü. Öğretmenlerin mesleki gelişim çalışmaları, okul-aile iş birliği, öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılımı ile afet ve acil durumlara hazırlık çalışmaları değerlendirildi. Toplantıda okul yönetimlerinin karşılaştığı sorunlar, çözüm önerileri ve okulların ihtiyaçları da ele alındı. (DHA)