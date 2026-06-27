Okullarda karne sevinci... ‘18 milyon’un tatili başladı

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ÖĞRENCİLER 8 Eylül 2025’te başlayan eğitim öğretim maratonunu dün karnelerini alarak tamamladı. Aralarında yeni bir kademeye başarıyla geçip mezun olan da vardı, okumayı yazmayı yeni öğrenen de. Hem velilerin hem de öğrencilerin heyecanla yer aldığı karne törenini İstanbul’da Medeni Berk İlkokulu’nda izledik. Minikler, karne gününde duygularını şöyle anlattı:

Atlas Arpacı, 2’nci sınıf: Bugün karne aldığım için çok mutluyum. Bu yıl arkadaşlarımla birbirinden farklı etkinlikler yaptık ve bir sürü yeni bilgi öğrendim.

Melisa Taç, 2’nci sınıf: Hem mutlu hem de üzgünüm. Okulumu çok seviyorum. 3 ay boyunca hem öğretmenlerimden hem de arkadaşlarımdan ayrı kalacağım için üzülsem de tatile çıkacağım için de mutluyum.

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Alya Gül Dağlı, 2’nci sınıf: Bu yıl çok güzel geçti. Bugün de çok heyecanlıyım. Tatilde ailemle birlikte hem bol bol gezeceğim hem de kitap okuyacağım.

Alya Beren Battal, 3’üncü sınıf: Kendimi çok iyi hissediyorum. Tatilde hem kitap okuyup hem de ders çalışacağım.

Elis Bulut, 3’üncü sınıf: Çok heyecanlıyım, sonunda yılı bitirdik. Ailemle tatile gitmek için sabırsızlanıyorum. Karnemin hepsi çok iyi. Ben dün gece ağlayarak uyudum çünkü ailemle seneye farklı bir yere taşınacağız. Okulum değişecek. Bugün okulda son günümdü.

Sevde Hayra Altuğ, 4’üncü sınıf: Karnem fena sayılmaz ancak bazı derslerimin daha iyi olmasını beklerdim. Önümüzdeki yıl 5’inci sınıf için farklı bir okula gideceğim. O nedenle bugün hem heyecanlı hem de üzgünüm. Öğretmenlerimden ve arkadaşlarımdan ayrılmak istemiyorum.

Meryem Tuncer, 4’üncü sınıf: Bu yıl ben de başarı belgesi aldım. Ayrıca önümüzdeki yıl Ankara’ya taşınacağız o nedenle ben hem arkadaşlarımdan hem de İstanbul’dan ayrılacağım için üzgünüm. Ancak bir yandan heyecanlıyım.

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OKULUN TEK ÖĞRENCİSİ KARNESİNİ ALDI

Konya’nın Ilgın ilçesinde Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu’nun tek öğrencisi olan ve bu yıl 3’üncü sınıfı bitiren İlayda Kozlu’ya karnesini, öğretmeni Muhammed Bağ verdi. Bağ, karneyi verirken, “Yıl boyunca çok çalıştın, derslerinde başarılı oldun. Bu güzel başarılarının karşılığı olan karneni sana büyük bir mutlulukla veriyorum” dedi.

TÜBİTAK FEN LİSESİ ‘İLK MEZUNLARINI’ VERDİ

2021 yılında bilim ve teknoloji temelli eğitim anlayışla kapılarını açan TÜBİTAK Fen Lisesi, 2025-2026 akademik yılında ilk mezunlarını verdi. LGS’de yüzde 1’lik dilimde yer alan öğrenciler arasından özel yetenek sınavıyla seçilen gençler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla düzenlenen törenle mezuniyet sevinci yaşadı. TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, eğitimlerini başarıyla tamamlayan ilk mezunlara diplomaları Bakan Kacır tarafından takdim edildi.

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Törende konuşan Kacır, öğrencilerin hem LGS’de hem de TÜBİTAK Fen Lisesi’nin bilim sınavında gösterdikleri üstün başarıyla 2021 yılında bu okulun ilk öğrencileri olduğunu hatırlatarak, “İnanıyorum ki, burada sizlerle birlikte inşa ettiğimiz kültür, aldığınız nitelikli eğitim sizi geleceğe en iyi şekilde hazırladı. Sizler bizim umudumuzsunuz. Türk milletinin istikbaline bilimle, teknolojiyle atacağınız güçlü imzaların umudunu taşıyoruz” dedi. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın da törende yaptığı konuşmada “Güzel insanlar güzel müesseseler kurar. Bu müesseselerde güzel insanlar yetiştirir. Bu okulun kurulmasından bugünlere gelmesinde vizyonuyla, heyecanıyla, ilgi ve destekleriyle her zaman yanımızda olan Sayın Bakanımız Mehmet Fatih Kacır Beyefendi’ye huzurlarınızda hepiniz ve hepimiz adına en özel teşekkürü zevkli bir vazife addederim” ifadelerini kullandı.

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BAKAN TEKİN: BOL BOL KİTAP OKUYUN

İstanbul Medeni Berk İlkokulu’nda düzenlenen karne törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 13 Haziran’da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının 10 Temmuz’da açıklanacağını hatırlatarak şöyle konuştu: “Bu yıl lise tercih dönemi için yapay zeka destekli tercih robotunu oluşturduk. Öğrenciler, LGS’de aldıkları puan doğrultusunda hangi ortaöğretim kurumlarını tercih edebileceklerine dair bilgilere bu kılavuz üzerinden ulaşabilecek. Öğrencilerimiz ise bu yıl katıldıkları LGS ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS), okuduğunu anlama becerisinin ne kadar önemli olduğunu gördü. O nedenle onlara da yaz aylarında bol bol kitap okumalarını öneriyorum.”

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2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

10 Temmuz: Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının açıklanması

22 Temmuz: YKS sonuçlarının açıklanması

7-11 Eylül: Uyum haftası

14 Eylül: 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlangıcı

16 Kasım: Birinci dönem ara tatili başlangıcı

25 Ocak 2027: Yarıyıl tatili başlangıcı

8 Şubat 2027: İkinci dönem başlangıcı

8 Mart 2027: İkinci ara tatil başlangıcı

25 Haziran 2027: 2026-2027 eğitim öğretim yılının sonu