×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Okullarda karne heyecanı: Son zil çaldı, yaz tatili başlıyor

Güncelleme Tarihi:

#Milli Eğitim Bakanlığı#Karne#Yaz Tatili
Okullarda karne heyecanı: Son zil çaldı, yaz tatili başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2026 09:22

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girecek.

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girecek.

Öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atacağı yaz tatili öncesinde karnelerini almak için okula geldi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak.

Okullarda karne heyecanı: Son zil çaldı, yaz tatili başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakırköy Medeni Berk İlkokulu'nda 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Sonu Karne Dağıtım Töreni için geldi.  

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Bakan Tekin 'Çocuklarımız tatili hak etti. Çocuklarımızın heyecanına ortağız' ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınUzmanlardan karne günü uyarısı... Kıyaslamayın suçlamayınUzmanlardan karne günü uyarısı... Kıyaslamayın suçlamayınHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Eğitim Bakanlığı#Karne#Yaz Tatili

BAKMADAN GEÇME!