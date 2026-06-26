Okullarda karne heyecanı: Son zil çaldı, yaz tatili başlıyor

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Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girecek.
Öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atacağı yaz tatili öncesinde karnelerini almak için okula geldi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakırköy Medeni Berk İlkokulu'nda 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Sonu Karne Dağıtım Töreni için geldi.
Bakan Tekin 'Çocuklarımız tatili hak etti. Çocuklarımızın heyecanına ortağız' ifadelerini kullandı.