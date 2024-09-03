Okullarda ilk zil çaldı... Miniklerin ‘uyum haftası’ başladı

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UYUM programı için okulöncesi ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri okullarıyla bir hafta erken buluştu. Yeni eğitim öğretim kademesine başlarken minik öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okula uyum ve rehberlik uygulamaları hazırlandı. Diğer yandan bu yıl uyum haftası 5 gün değil 2 gün sürecek. Uyum eğitimlerinin sona erdiği 4 Eylül itibarıyla öğrenciler okula gitmeyecek. Öğretmenler, bu tarihten itibaren ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ müfredat eğitimlerini almaya başlayacak. Uyum haftasının ilk gününü İstanbul Eyüpsultan’daki Ragıp Kutmangil İlkokulu’nda izledik. Saat 09.00 itibarıyla başlayan programda İstanbul’daki yağmurlu havaya rağmen öğrenci ve veliler bahçede yerini aldı.

‘HEYECANDAN UYUYAMADI’

Yaklaşık 4 milyon okulöncesi ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencisi için eğitim hayatlarının ilk günü, okullarda yapılan törenlerle başladı. Ragıp Kutmangil İlkokulu’na başlayacak anaokulu ve 1’inci sınıf öğrencilerini, ‘Karagöz ve Hacivat’ ikilisi karşıladı. Okulun şenlik tadındaki ilk gününde minikler bahçede dans etti, oyunlar oynadı. Çocuklar kadar velilerin de heyecanı yüzlerinden okunuyordu. Onlardan biri olan Gülçin Ural, “Oğlum Kuzey 5 yaşına girecek. 2 yıl kreşe gitmişti ama anaokulu ikimiz için de farklı bir deneyim olacak. Oğlum benden daha çok heyecanlı, sabah 07.00’de uyandı ve bir an önce okula gitmek istedi” diye konuştu.

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Kadriye Gezgin ise “Oğlum Doruk 4 buçuk yaşında ve heyecandan dün gece hiç uyuyamadı. Oğlum daha önce kreşe gitmedi, bu onun okul hayatıyla tanıştığı ilk gün. Okulumuz çok güzel, mutluyuz” dedi.

ARTIK ÇOCUKLUK BAŞLIYOR

Çocukları birinci sınıfa başlayacak olan velilerin heyecanı ise daha farklıydı. Çocuklarını okul üniformasıyla görünce duygulanan velilerden Bircan Sülün, “Kızımdan daha heyecanlıyım. Bebeklik dönemi bitti ve artık çocukluk dönemi başlıyor” dedi. Şermin Kaplan ise “Artık anaokulunu bitirip yeni bir döneme girdiğimiz için farklı hissediyoruz. Oğlum için artık akademik dönem başlayacak” ifadelerini kullandı.

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Kadriye Gezgin, oğlu Doruk’un heyecandan hiç uyumadığını söyledi.

MUTLU OLAN DA VARDI AĞLAYAN DA

OKULLA tanışan minikler arasında bir an önce sınıfıyla buluşmak için yerinde duramayanlar kadar, ailesinden ayrı kalacağı için korkup üzülen ve hatta ağlayanlar da vardı. Okulöncesi ve ilkokul 1’inci sınıfa başlayan çocuklar okul heyecanını şöyle anlattı:

Doruk Aran Gezgin: Çok heyecanlıyım çünkü daha önce hiç okula gitmemiştim. Okulumu çok beğendim, yeni arkadaşlarla tanışıp onlarla oyunlar oynayacağım.

Ela Yurdakul: Yeni kıyafetimi çok sevdim. Okula heyecanla geldim ve hemen derslere başlamak istiyorum.

Kerem Ceylan: Bugün biraz heyecanlıydım, okul çok kalabalık olduğu için korktum. Annemi göremeyince de ağlamaya başladım. Onu bulunca rahatladım, şimdi iyiyim.

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DERS KİTAPLARI OKULLARA ULAŞTI

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ders kitapları paketlenerek okullara gönderilmeye başlandı. İstanbul Avcılar’da eğitim gören 82 bin öğrenci için 600 bin kitap ilçe genelindeki okullara teslim edildi. TIR ve kamyonlardan indirilen kitaplar tasnif edilerek okullara dağıtıldı. Bu yılki ders kitaplarında basılı içeriklerin yanı sıra, kare kod vasıtasıyla ulaşılan dijital içeriklerin öğrencilerin öğrenme sürecine katkı sağlayacağı öğrenildi. 1. ve 5. sınıflar için hazırlanan ders kitaplarının, öğrencilerin kolay kullanımı ve taşımada kolaylık sağlaması için iki kitap olarak tasarlandığı öğrenildi.

İhsan DÖRTKARDEŞ / DHA

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EĞİTİMDE ÇÖZÜM BEKLENEN KONULAR

ÇÖZÜM platformu ‘Şikâyetvar’, yeni eğitim ve öğretim yılının arifesinde öğrencilerin en çok şikâyet ettiği konuları paylaştı. Özel okul, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), devlet üniversiteleri ve öğrenci servisleriyle ilgili verilerini paylaşan platform; öğrencilerin en çok çözüm beklediği konuları da derledi. Verilere göre özel okul şikâyetleri 2023’ün temmuz ayı ile 2024’ün aynı dönemi kıyaslandığında yüzde 133, devlet üniversiteleriyle ilgili şikâyetler yüzde 45 arttı. 2023’ün haziran ve temmuz aylarıyla 2024’ün aynı dönemi değerlendirildiğinde KYK şikâyetlerinin yüzde 81 oranında yükseldiği gözlemleniyor. DHA

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Birinci dönem başlangıcı:

9 Eylül 2024

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Birinci dönem ara tatili: 11-15 Kasım 2024

Birinci dönem sonu:

17 Ocak 2025

Yarıyıl tatili: 20 Ocak 2025

İkinci dönem

başlangıcı:

3 Şubat 2025

İkinci dönem ara tatili:

31 Mart - 4 Nisan 2025

İkinci dönem sonu:

20 Haziran 2025