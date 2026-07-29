Okullarda güvenlik önlemleri: Çanta, sıra aranacak

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“Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile okulöncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında kayıt, nakil, seçmeli dersler, okul güvenliği, öğretmenlerin görevleri ve disiplin uygulamalarına ilişkin değişiklikler yapıldı.

ONURU ZEDELEMEDEN...

Yönetmeliğe eklenen hükümle okul yönetimine, öğrencilerin korunması ve okul güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle arama yapma yetkisi verildi. Buna göre okul öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu tarafından okulun ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edeceği değerlendirilen ihbar ve şikâyetler ile gerekli görülen durumlarda, olumsuz öğrenci davranışlarının fiil ya da suça dönüşmesini önlemek amacıyla okul, pansiyon ve eklentileri ile sıra, masa, dolap ve gerekli görülen diğer alanlarda arama yapılabilecek. Aramaların öğrencinin kişilik ve onurunu zedelemeyecek şekilde müdür yardımcıları, kurul üyeleri ve görevlendirilen öğretmenler tarafından yapılacağı, aramanın gerekçesi, arama yapılan yerler ve bulunan malzemelere ilişkin iki nüsha tutanak düzenleneceği belirtildi.

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DEVAMSIZLIĞA TAKDİR YOK

Özürsüz devamsızlığı 5, 10 ve 15 güne ulaşan öğrencilerin durumları velilere posta, kısa mesaj veya diğer bilgi ve iletişim araçlarıyla bildirilecek. 20 gün ve üzeri özürsüz devamsızlık yapan öğrencilerden şube öğretmenler kurulu kararıyla sınıf geçenlere teşekkür ve takdir belgesi verilmeyecek.

‘UYUM HAFTASI’NA VELİLER DE KATILACAK

Yönetmeliğe göre, resmi anaokulu bulunmayan ilçelerde daha fazla çocuğun okulöncesi eğitimden faydalanabilmesi için düzenleme yapıldı. Bu doğrultuda anaokulu bulunmayan ilçelerde okullardaki ana sınıflarına da 36-68 aylık öğrenciler kaydedilebilecek. Bir grup oluşturabilecek kadar 36-44 aylık çocuk bulunması durumunda ise yeni ana sınıfı şubesi açılabilecek. Okul-aile işbirliğinin güçlendirilmesi için okulöncesi ve 1’inci sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik eğitim öğretim yılı başlamadan önce yapılan “uyum haftasında” ebeveyn programları hazırlanarak sürece veliler de dahil edilecek.

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