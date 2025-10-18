×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Okullarda grip sezonu açıldı... Zincir kırılmazsa salgın başlar

Güncelleme Tarihi:

#Grip#Virüs#Okul
Okullarda grip sezonu açıldı... Zincir kırılmazsa salgın başlar
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2025 07:00

Okulların açılması ve soğukların başlamasıyla birlikte grip vakalarında artış yaşanıyor. Ankara Üniversitesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İsmail Balık, “Bulaş zinciri mutlaka kırılmalı. Zincir kırılmazsa salgın başlayabilir. Önlem almaya okullardan başlanmalı” diye uyardı.

Haberin Devamı

Son günlerde grip vakalarında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Bunun nedeni sadece havaların soğuması değil. Okullar da gribin yayılması konusunda en önemli kaynaklar arasında. Ankara Üniversitesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İsmail Balık, gribin çocuklardan ebeveynlere, oradan da iş ortamlarına yayıldığına dikkat çekti ve şu önemli uyarılarda bulundu: “Bulaş zincirini kırmak için okullara odaklanmak şart. Burnu akan, öksüren, hapşıran çocuk okula gönderilmemeli. Okulda öğretmenlerse hasta olan çocukların evlerine gönderilmesini sağlamalı ya da hasta çocuklar başka bir sınıfta toplanarak gözetim altın alınmalı. Tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı ve özel okullar da buna bir formül üretmeliler. Gribin en bulaşıcı olduğu zamanlar ilk günlerdir. Bu dönem evde geçirilmeli, çalışan anneler, babalar için biraz zor ama yapılması gerekiyor. Vaka sayılarında ciddi bir artış var ama hâlâ tavan yapmadı. Yani henüz büyük bir salgın yok. Bulaş zinciri kırılmazsa salgın başlayabilir. Mümkünse hasta olanlar maskesiz toplum içine çıkmamalılar. Dolayısıyla COVID-19 döneminde öğrettiğimiz tedbirlerin, bu periyotta sıkı sıkıya uyulması durumunda, yükselişi geri çevirebiliriz.”

Haberin Devamı

BELİRTİLERE DİKKAT

Grip belirtileri, virüsün vücuda girmesinden sonraki 1-3 gün içerisinde ortaya çıkıyor. Hastalık belirtileri başladıktan sonraki ilk 48 saat içerisinde başlanan tedavi daha etkili. Gribin belirtileri arasında, ateş (koltuk altından ölçülen 38 derece ve üzeri), titreme, kuru öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve tıkanıklığı, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, şiddetli halsizlik bulunuyor. Halsizlik grip geçtikten sonra bile birkaç hafta devam edebiliyor.

NASIL KORUNMALI

Gripten korunmak ve bulaştırmamak için, el yıkama ve kişisel hijyene dikkat edilmeli, ağız, burun ve gözlere kirli ellerle temas edilmemeli. Aksırma ve öksürme esnasında ağız ve burun kağıt mendille kapatılmalı ve kullanılan kâğıt mendil çöpe atılmalı. Mendil yoksa kolun iç yüzüne öksürülmeli, sonrasında eller yıkanmalı. Hasta kişilerle yakın temastan kaçınılmalı, kalabalık ve kapalı ortamlarda uzun süre kalınmamalı.

Gözden KaçmasınTıp öğrencilerinin cerrahlık tercihinde beyin out estetik ınTıp öğrencilerinin cerrahlık tercihinde beyin out estetik ınHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Grip#Virüs#Okul

BAKMADAN GEÇME!